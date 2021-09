El reto del regreso a clases

Quienes tenemos hijos en edad escolar sabemos que es un reto el inicio a clases. Entre los útiles escolares, los uniformes y el calzado; los dispositivos y el internet para quienes están a distancia, o las rutas para llegar a la escuela para los que tienen clases presenciales, sabemos que las cosas no siempre salen como uno las planea.

Este 30 de agosto no fue la excepción, y la visita del huracán Nora nos recordó que hay situaciones que se salen de nuestro control. Como si fuera poco el estrés que manejamos al comienzo del ciclo escolar, se sumó la impresionante cantidad de agua que trajo consigo el fenómeno natural: 403.1 milímetros de una lluvia histórica, según informó Hugo Nordahl, jefe del Observatorio Local del Servicio Meteorológico Nacional.

Varios municipios de Sinaloa se declararon en emergencia y las redes sociales se inundaron de testimonios impactantes. Algunas escuelas suspendieron pero otras continuaron con clases virtuales mientras en casa era una revolución entre apoyar a los hijos y cuidar la casa de los posibles daños que el agua pudiera ocasionar.

Aunque a varios les sirvió de experiencia el ciclo escolar pasado, para otros ha sido una novedad que los tiene al borde del colapso, en especial cuando se tienen varios hijos y hay que coordinar sus actividades con las personales, sin poder dejar al lado los quehaceres del hogar y/o del trabajo.

Por más que tratamos de mantener la calma, seguimos en medio de una pandemia, donde nos hemos visto obligados a cambiar nuestras rutinas. Tenemos que adaptarnos a los nuevos lineamientos de las autoridades, a las modalidades escolares y laborales. Queremos que todo salga bien pero no siempre se puede.

Debemos aceptar que no podemos controlar todo, que hay cosas que salen mal pero que nos sirven para aprender; que la estrategia que le funciona a una persona no aplica para todo; que investigando podemos encontrar más opciones y quizá encontrar una más adecuada; que de la noche a la mañana no vamos a desarrollar la paciencia que necesitamos porque es un trabajo constante.

Si detectamos la alarma de que nuestra salud mental se está viendo mermada, tomemos un respiro y detengámonos para observar, seamos analíticos y cambiemos de estrategias. Se vale modificar cuantas veces sea necesario. Si hoy no te funciona, inténtalo mañana.

Esperar por regresar a como estábamos antes de la pandemia no es una solución. Ese retorno será un proceso lento, paulatino y no será el mismo. A unos les llevará más tiempo que a otros, pero no significa que sea imposible.

Ansiamos que todo nos salga perfecto pero no es una obligación. Con el tiempo aprenderá a que planear no es suficiente porque también tenemos que saber improvisar.