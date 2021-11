El reto en el camino hacia la felicidad

Muy buenos días.

El verdadero reto en el camino hacia la felicidad consiste en no dejarse confundir; en elegir bien en cuáles de estos escaparates vale la pena detenerse y en cuáles no. Una decisión nada fácil, si tenemos en cuenta que los que más brillan, los que más llaman nuestra atención, casi nunca coinciden con los que muestran lo que ya hemos logrado. Aunque elegir bien es una decisión importante, es normal y muy humano dejarse seducir por algún escaparate equivocado. Esto no es crítico en absoluto, ya que equivocarse alguna vez, no nos alejará de nuestro objetivo, sólo retrasará su consecución.