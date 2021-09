El reto para Quirino como embajador en España será recomponer la relación

El reto de Quirino. Si hay algo que le gusta a Quirino son los retos. Y mientras más difíciles, mejor. Porque convertirse en embajador de México en España, en la coyuntura actual, no es poca cosa. La encomienda del presidente López Obrador es la de restablecer la relación España-México. Y hacer entender a los españoles la forma de pensar y de actuar del actual gobierno mexicano. Restablecer también la relación entre el Gobierno Español y el presidente López Obrador también irá de la mano. Como se recordará, López Obrador buscó que España se disculpara con México por los abusos y genocidio cometido en la Conquista por Hernán Cortez. Envió además una carta. La respuesta no fue la adecuada y la relación se “enfrió”, por decir lo menos. Para Quirino Ordaz Coppel, el hecho de que el presidente López Obrador lo invitara a formar parte de su gabinete conlleva un reconocimiento no para él, sino para los sinaloenses. Quirino sabe, porque conoce perfectamente España y a sus gobiernos, que la tarea que le están encomendando será interesante y en su momento se abocará con todo para dar resultados. El nombramiento de Quirino como próximo embajador de México en España tendrá que pasar por el Senado para su ratificación.

Cumplir con todo. El presidente López Obrador se reunió con comuneros de la presa Santa María. Tras escuchar sus demandas, se comprometió a realizar todo lo que haya acordado el gobernador Quirino Ordaz Coppel. No habrá ningún compromiso que no se cumpla. La iglesia, las escuelas de preescolar, la primaria y la secundaria que han pedido. Además, la plazuela, la casa ejidal y el consultorio médico. Todo lo que hayan acordado con Quirino, el Gobierno Federal responderá. El presidente supervisó las 60 viviendas que casi están concluidas y que constituirán el nuevo pueblo. Se mostró satisfecho y felicitó a Quirino. Mejor no podía haber terminado Ordaz Coppel su administración como gobernador de Sinaloa.

Hasta el 31 de octubre. Para quienes pensaron que Quirino Ordaz Coppel tiraría ya en estos momentos su cargo para sumarse al gabinete federal, se equivocaron. Consecuente a su formación y forma de ver las cosas con respeto, Ordaz Coppel seguirá hasta el 31 de octubre fecha en la que por ley debe entregar la administración estatal. No hay prisa. Mucho menos presiones. Más cuando Quirino y el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, han caminado tranquilos en este proceso de entrega-recepción, privilegiando el diálogo, la confianza y transparencia. Quirino nos confirmó directamente que primero hará entrega de su gobierno a Rocha Moya el 31 de octubre y ya después se verá lo de la Embajada en España.

El agarrón que se avecina. Tómelo como un rumor. Pero las alianzas políticas, siempre, invariablemente tienen un costo. Y eso lo debería de tener muy claro el alcalde reelecto Luis Guillermo Benítez. Porque su aliado, el Partido Sinaloense, con su líder, Melesio Cuen, lo entienden y lo ponen en práctica a la perfección. Al “Químico”, el PAS le pedirá posiciones en la administración municipal. Y hay quienes adelantan que Cuen ya piensa en la Secretaría del Ayuntamiento, en la Tesorería y la Oficialía Mayor. Para los pasistas, el “Químico” ganó la reelección gracias al PAS, pues ya Morena le había cerrado las puertas. Y esta situación están dispuestos los pasistas a sacarle provecho. No es agandalle. Es lo que siempre sucede luego de que una alianza alcanza un cargo público. Y esta no será para nada la excepción. Así es que ahí viene el agarre.