El revire de Saracho a Polo Palafox

No fue muy lejos el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, por la respuesta del regidor del Partido Sinaloense en Ahome, Carlos Roberto Valle Saracho, a quien acusó de estar atrás de la solicitud que puso el particular Humberto Gastélum López ante el cabildo para una nueva concesión de una pensión vehicular municipal. Valle Saracho admitió que sí conoce a Humberto, pero que no está atrás de su proyecto. Como abogado, Valle Saracho sacó la frase estelar de que el que señala tiene que comprobar, para luego “arremangar” a Polo Palafox.

Lo calificó de cobarde y otras lindeces.

Lo que sí es que a muchos les causó mayor suspicacia que diga que sí conoce a Humberto, que se le acercó y abrazó el proyecto por el bien de la ciudadanía. Hasta ahí todo pasable, pero lo que a algunos no les cuadró es que justifique el proyecto con que no pueden obligar al pueblo bajo un monopolio en donde le cobran mucho. Y es que ellos, los regidores, son los que definen las tarifas que, por cierto, al actual concesionario de la pensión vehicular municipal, Guadalupe López, le acaban de aprobar un incremento. ¡Vaya contradicción!

Lo que muchos se preguntaban es quién es Humberto Gastélum López, a lo que Valle Saracho despejó cuando el tema tomó vuelo. Y es que antes nadie quería decir quién era. Solo que era un ciudadano, un particular. Pues resultó ser el que tenía el negocio de Bicicletas El Charro.

MUCHOS CONSIDERAN que la postura del presidente del PAN, Ariel Aguilar, es la correcta sobre el tema de la solicitud de una nueva concesión para la pensión vehicular municipal. De que está sospechoso lo está, de que no se necesita una nueva pensión también, pero algunos observan que el enfoque de que el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, debe cancelar eso, no es el adecuado. Abogados señalan que García Castro tiene que seguir el trámite del “ciudadano” porque de lo contrario incurriría en una responsabilidad. Quienes tienen que resolver lo de la solicitud son los regidores, quienes en el caso van a perder o ganar credibilidad. El detalle es que en el paquete va la administración. Todo depende de la postura que asuman.

VOLVIÓ A TOMAR FUERZA el tema de la presidencia del PRI en Sinaloa tras la realización de las elecciones en seis estados de la República el pasado domingo. Según el proceso había quedado volando porque la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno estaba concentrada en esas votaciones. Es decir, le dieron prioridad a esto y la elección para el nuevo líder la dejaron pendiente. Y como ya pasaron las elecciones pues se supone que el proceso lo van a reactivar. Algunos que suenan, como el exalcalde Álvaro Ruelas Echave y el exdirector del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación en Sinaloa Bernardino Antelo Esper, están esperando la convocatoria para definir si le entran o no, pero de que quieren el liderazgo, lo quieren. El que se apagó fue Marco Antonio Osuna.