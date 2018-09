El rey de las pizzas

A unos días que deje su cargo el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, se ha comenzado a hablar con gran fuerza en algunos círculos políticos y empresariales cómo un secretario de Turismo se ha convertido en “El rey de la pizza” en esa entidad.Se trata de Fernando Olivera, quien a lo largo de su trayectoria se le ha vinculado con diferentes escándalos de moches, desvíos y hasta de proteger conductas irregulares de acoso sexual entre colaboradores de su primer círculo.El flamante funcionario, quien es también presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo del país (Asetur), se le acusó de cobrar hasta el 40% de moche por bajar recursos de programas federales para apoyar algunos estados cuando fue subsecretario de Operación en el sexenio de Felipe Calderón.Fue removido de su cargo pero cayó parado en una dirección de Fonatur para posteriormente ser nombrado secretario de turismo en Guanajuato, entidad donde tiene una famosa cadena de pizzas que se llaman “Las Cuadradas”. Nos dicen que empezó con unos cuantos establecimientos y ahora tiene un buen número en la entidad y en Aguascalientes.Manejaba un presupuesto de 600 millones de pesos al año y con los moches ha crecido no sólo en su cadena de pizzas, sino en inversiones inmobiliarias en México y fuera del país. Tiene departamentos en Polanco, vive en uno de los clubs de golf más exclusivos de la entidad y nos dicen que cuenta con algunos pisos en el barrio de la Moraleja en Madrid.A Olivera se le acusó ante la Auditoría Superior de la Federación sobre la probable falsificación de documentos y desvío de 100 millones de pesos para la Fundación para el Desarrollo de Pueblos Mineros de Guanajuato.La asociación civil que está en el ojo del huracán es Fundemin, presidida por Fernando Olivera Rocha; como comisaria aparece Alejandra Bernardino, directora de Asuntos Jurídicos de la secretaría referida, y en el puesto de secretario ejecutivo, Omar Murillo, que trabajaba como director general en Sectur, pero que tuvo que salir por una denuncia de acoso sexual.La violación a la normatividad estriba en que Sectur Guanajuato otorgó a Fundemin 66.2 millones para obras de infraestructura jurídica, situación que iría en contra de la ley, porque la secretaría no puede delegar facultades a un particular, más, tratándose del mismo Olivera, quien es juez y parte en ambas instituciones.Ahora bien, “El rey de la pizza” busca perpetuar sus negocios y nos dicen que ya está en pláticas con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, para poder ser el próximo secretario de Turismo de esa entidad ante la eminente salida de la actual titular, Marisol Venegas.Sin embargo, ¿no es muy costoso para el actual gobernador contratar a un personaje así, que es señalado por manejos turbios del dinero? ¿No es un riesgo de que una persona con esta trayectoria busque llevar las riendas del estado más importante en materia de turismo y con mayores recursos en el país?Casos emblemáticos y de actualidad como el de Von Dutch, donde la Suprema Corte de Justicia delineó el alcance de los daños y perjuicios; o bien, el de la Virgencita Plis, son temas que se abordarán en el seminario “Lo relevante de los signos distintivos a nivel nacional e internacional”, que se realizará mañana. Roberto Arochi se abocó a fondo en su organización y convocó a grandes expertos, como David Bernstein, socio de Debevoise & Plimpton. También se abordarán tópicos como lo negociado en el Tratado de Libre Comercio, las marcas no tradicionales, indicaciones geográficas y aspectos legales y procesales, en la voz de expertos, académicos, abogados y representantes de gobierno, tanto de México como de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Cuestiones de propiedad intelectual y los avances de esta legislación también estarán presente en este evento que se realiza en el marco del centenario de la fundación de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín).Alberto Esteban Marina, director de Normas de la Secretaría de Economía, está en todo su derecho de constituir la empresa privada (TDB), pero no de utilizar recursos materiales de la dependencia y horas laborales como funcionario público. Constituyó Transporte de Beto (12/07/2017) con el folio SAS201750556 para prestar servicios de carga y en un año logró comprar dos camiones, cada uno con valor cercano al millón de pesos. La sospecha surge porque gana como funcionario alrededor de 119 mil 670 pesos mensuales. Seguro que Ildefonso Guajardo conoce el espíritu emprendedor de su colaborador. Pero la nueva titular de Economía, Graciela Márquez, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, va a tener que revisar las cuentas de Esteban Marina, capaz que se sorprende.Acciona, que diige Sergio Ramírez, precisa que el Canal Centenario fue convenientemente terminado para la Comisión Nacional del Agua. La recepción fue el 31 de enero pasado y el 9 de febrero se finiquitó. Asimismo, el 12 de febrero se firmó el acta de extinción de derechos y obligaciones. Todo ello acompañado de las correspondientes garantías en tiempo y forma. Por lo que respecta a los proyectos Baja de la CFE, los de Acciona son Baja III y Baja V. Ambos operan y fueron concluídos exitosamente: tienen acta de aceptación provisional, aceptación final y finiquito. No tienen pendientes de ningún tipo. Adicionalmente, la evaluación del cliente fue excelente.