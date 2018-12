El riesgo. La crisis financiera de las Juntas de Agua Potable del sur de Sinaloa es un problema histórico, cuya solución ha sido tantas veces postergada que no hay una sola de ellas que no esté en riesgo de la bancarrota. Todas las dependencias dependen económicamente de los ayuntamientos y constituyen una pesada carga para el erario. Debido a los intereses políticos, el avance en la disminución de la cartera vencida, que siempre está por arriba del 40 por ciento, es nula. Hay municipios como Concordia, donde los usuarios de la zona rural sencillamente no están acostumbrados a pagar por el servicio. El problema se traduce en las deficiencias de las Juntas y el riesgo continuó de los periodos de desbasto, que cada mes se hacen más comunes. El gobernador del estado sabe bien las implicaciones de esta grave situación. ¿Habrá una política estricta para solucionarla?

La inseguridad latente. El alcalde de Concordia, Felipe Garzón, presumió este fin de semana un logro: la primera muestra gastronómica de la Tilapia con la cual se pretende promover el consumo de este producto y la pesca del mismo en la presa Picachos. Sin embargo, un problema latente es el principal obstáculo para este proyecto: la inseguridad. La zona en la que se ubican los pueblos que ofertan los servicios de pesca deportiva se ubican en territorio considerado como foco rojo por la actividad delictiva, lo cual no ha permitido que los destinos despunten en desarrollo como alguna vez se planteó. La inversión de millones de pesos en cabañas, lanchas deportivas, está en espera de mejores tiempos.

Riesgo económico. La semana pasada, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, generó polémica al revelar que el Ayuntamiento tenía una sentencia en su contra para indemnizar con 140 millones de pesos a una empresa, a la cual, de manera supuestamente irregular, se le autorizó construir una gasolinera cerca del malecón y que luego se le clausuró por el ayuntamiento. Lo peor es que el ayuntamiento cuenta con al menos 30 demandas en su contra, algunas de ellas millonarias por despidos injustificados, conflicto de linderos y otros conflictos. La instrucción es que cada uno de los juicios sean estudiados de manera particular para evitar que el departamento Jurídico Municipal los pierda también.

Trabajo intenso. Desde su nombramiento el nuevo comisionado de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Angulo, ha tenido una agenda intensa. Este fin de semana estuvo en Nayarit en las zonas afectadas por Willa en la que se evalúa la situación para trazar un proyecto de atención inmediata. Los pescadores de Sinaloa se preguntan cuándo será su turno.

Preocupación. Productores del campo están muy preocupados y decepcionados porque el nuevo Gobierno federal está a punto de darles un gancho al hígado con la reducción del 28.5 por ciento del presupuesto que era destinado para ellos. Además, pese a que Sinaloa es considerado como el granero del país, el Gobierno no los tomó en cuenta para decidir el presupuesto. Ahora, la carta está en el aire, y también quedará evidenciado qué tanto compromiso hay de parte de los diputados federales para defender este rubro. Por lo pronto, Ulises Robles, presidente de la Caades, está convencido de que los legisladores votarán a favor de la reducción del presupuesto, con lo cual los dejaría en el desamparo. Por lo pronto, a los hombres del campo no les queda más que esperar la explicación de cómo es que los van a apoyar con menos dinero, así como también cómo le va a hacer el Gobierno federal para acomodar los seis millones de toneladas de maíz que se cosecharán en el estado.