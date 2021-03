El riesgo de estas vacaciones

Las vacaciones de Semana Santa iniciaron con la amenaza aún del coronavirus pese a que en Ahome arrancó la vacunación contra ese mal que ha dejado dolor y muerte.

Ayer, los católicos acudieron a las iglesias para participar en las misas en la que se bendice las palmas, una tradición milenaria.

Otros salieron de la ciudad hacia las playas regionales, sobre todo a El Maviri, en el que las familias tienen un momento de esparcimiento después de un largo periodo de confinamiento para evitar ser contagiados del coronavirus.

Unos más acudieron a los centros ceremoniales para participar en las fiestas indígenas.

La afluencia hacia las iglesias, los centros recreativos y ceremoniales será marcada en los próximos días.

En este año es diferente al 2020, en el que las iglesias, las playas y centros ceremoniales se cerraron para cortar las cadenas de contagio del virus.

Aunque algunos no acataron las medidas, como los indígenas, esa decisión sirvió para que el problema no se saliera de control. Por eso, hoy se espera que los vacacionistas tomen todas las medidas preventivas para que el virus no repunte.