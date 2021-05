El riesgo en este proceso electoral son los poderes fácticos ya en campaña

Poderes fácticos, presentes. Quien diga que los poderes fácticos en Sinaloa están ajenos al proceso electoral que se vive, se equivocan. El artero asesinato del director de la Policía Estatal en Sinaloa, teniente coronel Joel Ernesto Soto, ayer, es para preocupar a todos. ¿A quién le conviene que los poderes fácticos se impongan en este proceso electoral? Está claro que no solo los partidos políticos que contienden en esta campaña van solos. Ahí presente los poderes fácticos. Y su interés político. El militar y jefe de la Policía Estatal escasos 10 días encabezó un operativo en Mazatlán en el que participaron elementos del Ejército y Marina. Se informó de la detención de por lo menos seis civiles fuertemente armados. No se descartó que esos sujetos formaran parte de un grupo de civiles armados que había sido denunciado por vecinos de las comunidades rurales de Mazatlán, a donde se presentaron para amenazar a simpatizantes y operadores políticos del PRI, PAN y PRD. La gran impunidad con la que operan esos grupos de delincuentes son producto de la blandengue acción del Gobierno Federal que ha fracasado por completo en el combate a la violencia. Son el caldo de cultivo que ha desatado la peor violencia política que en el país ya cobró 79 asesinatos de políticos en este proceso electoral. A nadie pareciera importarle. Y en Sinaloa, Morena plantea negociar con los delincuentes. Así lo dijo su candidato a gobernador, Rubén Rocha Moya, en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola. Ya verán entonces para estar preparados para lo que viene si es que Morena y Rocha Moya llegan a ganar la gubernatura de Sinaloa. Hoy, en este proceso electoral es evidente la presencia de los poderes fácticos. ¿Quién evitará su intromisión?

El PAS se protege. El Partido Sinaloense nombró a sus seis candidatos a diputados que por la resolución del Tribunal Federal Electoral lo obligó a deslindarse de Morena. El asunto sigue siendo grave, aun cuando la dirigencia del PAS intenta minimizarlo. Tan solo el hecho de nombrar candidatos a 13 días de la elección, significa prácticamente estar en “blanco”. Claro que le apuestan a la marca PAS. Pero tendrán que realinear su maquinaria que la tenía encauzada para que votaran por la alianza Morena-PAS, y ahora tendrán que hacerlo por su partido. El otro tema delicado es que para las alcaldías de Mazatlán y Culiacán, el PAS le está apostando a ganar el recurso de “reconsideración” que presentó ante el Trife. Y no se entiende qué espera, porque si el Trife resuelve a favor del recurso presentado por el PAS, entonces podrían volver a ir con las candidaturas comunes en los seis distritos electorales anulados. Porque en todos el tema es que son candidatos que buscan la reelección. Tal y como pretenden Luis Guillermo Benítez en Mazatlán y Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán.

No eran priistas. La dirigente del Comité Municipal del PRI en Mazatlán, Betty Bonel, precisó que los “600” dizque priistas que abandonaron ese partido para irse a Morena, desde hace tiempo ya no pertenecían al PRI. Los de Morena, con bombo y platillo hicieron público que priistas de Mazatlán dejaban ese partido para apoyar a los morenistas. Lo cierto es que Jaime Tirado, una de las “cabezas” de ese grupo, desde hace mucho tiempo se había alejado del PRI porque no lo pelaba para sus aspiraciones políticas. Lo cierto también es que desde hace tiempo ya andaba en las filas del PAS. Es parecido al caso de los higueristas que tiempo atrás ya operaban para Morena y decían estar en el PAN. Son tiempos de campañas. Tiempos de la “cargada”.