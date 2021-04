El ruido contra Vargas, Ayala y Chapman

Otro más. Cuando no es uno es otro que se sube a la ofensiva contra la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome de Gerardo Vargas Landeros. Si los líderes de los grupos no le han aflojado en las acciones para rechazar esa postulación, además la de la extesorera Ana Ayala Leyva, que va como diputada federal, y el alcalde con licencia Guillermo “Billy” Chapman, que va como diputado federal pluri, se les sumó el youtuber Paúl Velázquez. Este apareció con una transmisión en las redes sociales frente a la casa de Vargas Landeros, a quien acusó de todo. Muchos consideran que su inconformidad por su designación es válida, pero la forma en que lo hizo es cuestionable. Incluso, para algunos es extraño que Velázquez dé a conocer que interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la candidatura de Vargas Landeros, pero no de Ayala Leyva y Chapman. Y es que es más factible que en el litigio legal tenga más posibilidades de “bajar” a estos que a Vargas Landeros, a quien en dado caso que le anulen la candidatura por Morena queda firme por el PAS. En lo que sí no hay duda es que tanto ruido daña el proyecto de Vargas, Ayala Leyva y Chapman.



Golpeado. No solo a estos se les vino el mundo encima sino también a los otros candidatos morenistas, con mayor énfasis a César Guerrero, candidato de Morena al Distrito Electoral 03. Aparte de los señalamientos y acusación penal en su contra por supuestamente apropiarse con engaños de una empresa, el diputado local con licencia Juan Ramón Torres se le fue a la yugular. Es más, ya interpuso un recurso legal en su contra por su designación como candidato en el distrito electoral en el que él fue electo. Es decir, lo que está pesando en ese partido es el perfil de los candidatos y que ha provocado una inconformidad generalizada en el interior y que podría influir en el exterior el próximo 6 de junio.

Leer más: Candidatas de Choix firman ante el IEES el primer pacto de sororidad en Sinaloa



Lo que se ve. El que reapareció ayer en público fue el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez, candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome. En vísperas del inicio de la campaña electoral, convocó a conferencia de prensa para tener una exposición mediática de impacto con el fin de recuperar lo que perdió de posicionamiento tras su repliegue a la hora buena. En parte, su relanzamiento lo basa en los candidatos que van como síndica procuradora, regidores y diputados locales. El platillo fuerte fue al que lleva como su coordinador de campaña: nada menos y nada más que Fernando Zapién Rosas, expresidente y exdiputado local del PRI. Sí, el mismo que aparece como candidato suplente a diputado local pluri de Juan Ernesto Millán, que va por ¡Fuerza por México! Es decir, Zapién va de coordinador del promotor deportivo por un partido y como candidato suplente de otro partido. Qué cosas.



En dos canchas. Con lo de Fernando Zapién, algunos señalan que el millanismo va a jugar en dos canchas en estas elecciones en Ahome. Irán con “Mingo” Vázquez por el Partido del Trabajo, y con la candidata a la alcaldía de Fuerza por México, Angelina Valenzuela. Unos aventuran a decir que al final irán con uno solo depende de quien crezca más. Así, tarde o temprano Valenzuela se va a dar cuenta que dio un paso en falso al irse de Morena. Su decepción será mayor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Domingo Vázquez, candidato del PT a la alcaldía de Ahome, da a conocer planilla de regidores



Confianza. La priista Maribel Vega Quintero anda en las nubes. Dicen que le asentó muy bien el hecho de que a su candidatura priista a la alcaldía de El Fuerte se le hayan sumado el PAN y PRD. Para bien o para mal, está gustosa que en su planilla vaya Víctor “El Semas” Sarmiento, propuesto por el PRD, con lo que este terminó de graduarse de “chapulín”. En realidad, Vega Quintero anda muy confiada, igual que cuando jugada la diputación local.