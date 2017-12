El rumor de Barajas al PRI, una locura; y video de Irízar, una lisonja en mal momento

Gandarilla sigue. El presidente del PRI en Sinaloa, Carlos Gandarilla, seguirá en su cargo. No hay de momento intención de moverlo. Tampoco de enviarlo a que busque alguna candidatura. Y si esto está confirmado desde el tercer piso, la mención de Ramón Barajas para suceder a Gandarilla es simple y llanamente un vil rumor. Y si esta versión le sumamos el video que hizo circular el senador Aarón Irízar, se percibe que pudieran estar utilizando a Mario Zamora para enviar mensajes total y rotundamente equivocados. En el caso del rumor del guasavense, exalcalde de ese municipio y exdiputado Ramón Barajas, hay quienes ven las manos de Mario Zamora. Pero desde el punto de vista nuestro, pudiera ser que intentan utilizar su cercanía para hacer creer que alcanzarán tal o cual posición. Por lo que se refiere a Irízar, su video en verdad es poco afortunado cuando se congratula de que junto con Meade hay un amigo que le cumple a Sinaloa... “Y me refiero a mi amigo Mario Zamora”. El mensaje huele a lisonja. Pareciera que intenta hacer ruido para que lo volteen a ver. Todo estos aceleres tienen un origen: Desesperación. Y es que poco o nada han participado en lo que será la selección de candidatos en Sinaloa. No saben por dónde va la jugada. Y en estos desesperos pudieran meter en problemas a Mario Zamora, un joven político con mucho por delante y a quien nadie le regatea el ser uno de los sinaloenses más cercanos a José Antonio Meade, el candidato presidencial del PRI.

Contra reloj. Dos obras en Mazatlán están peleando con el tiempo. La remodelación del malecón que se realiza en cuatro etapas. La primera ya concluyó. Pero la segunda y tercera están en proceso y casi parejeras. Si logran terminar rápido el lado del malecón, les faltará las banquetas del lado de los hoteles y restaurantes. Y si la conclusión en tiempo de estas dos etapas, está contra reloj, la cuarta y última de las etapas está en chino. Los constructores han recibido la instrucción de concluir la remodelación del malecón una semana antes del carnaval. Y la fiesta comienza la primera semana de febrero. Los constructores tendrán que enfrentar el mes más corto laboralmente hablando, que es diciembre. El día de la Virgen de Guadalupe es religioso para los trabajadores de la pala. Los días 24 y 31 muchos no se presentan a trabajar. Y 25 de diciembre y 1 de enero no laboran... ¿Entonces? El otro frente que corre contra reloj es la construcción de la avenida Bahía. La que estará paralela a la avenida Del Mar. El ultimátum que se les dio a los constructores es que trabajen día y noche. Tienen que terminarla antes de que concluya este mes. Es otro caso que se ve en chino.

¿Quién cubrirá la inminente licencia de Pucheta? Hay dos funcionarios que pudieran ser los que cubran al alcalde Fernando Pucheta en su inminente licencia que tendrá que solicitar para buscar la reelección. Uno es el secretario del Ayuntamiento, Joel Bouciéguez, cuya experiencia está fuera de toda prueba. Y el tesorero municipal, Ismael Barros. Sin embargo, no se debe de descartar a otros que pudieran brincar a cubrir a Pucheta. Esto porque tanto Bouciéguez como Barros están cumpliendo, y bien, en sus respectivos cargos. Y la otra es que Ismael Barros, por ser una nueva cara y cubrir el perfil de un candidato ciudadano, pudiera brincarle a una postulación.