El saldo rojo de inicio de año

La celebración de la llegada del 2018 dejó un saldo de cuatro muertos en Sinaloa. De estos, uno de ellos en forma intencional, y los tres restantes por accidentes.

Así como en las fiestas de Navidad, la capital sinaloense concentró el mayor número de muertos en virtud de que tres fueron aquí y uno en Mazatlán. En el resto de los municipios de la entidad se reportó saldo blanco, lo que es alentador.

Sin embargo, lo lamentable es que aún no se alcanza a contener que algunas personas reciban el año disparando al aire con todos los riesgos que ello implica. Si bien es cierto que esa práctica ahora no provocó fallecimientos, las balas alcanzaron a tres en Culiacán.

En parte, esta cultura no se erradica por falta de conciencia de aquellos a quienes les gusta festejar de esa manera, pero también porque las autoridades federales, estatales y municipales no han tenido la capacidad para castigar la acción, principalmente porque la flagrancia es clave en ello y difícil de conseguir.

Las autoridades exponen justificaciones que los sinaloenses no admiten, ya que a ellos les corresponde velar por su seguridad sin pretexto alguno.