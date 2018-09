El ‘secre’ de Seguridad debe aplicarse

A casi dos meses de haber tomado protesta como ‘secre’ de Seguridad Pública, Fermín Hernández Montealegre, necesita aplicarse y salir a un operativo, ya que el robo a comercio va en incremento, lo que representa pérdidas para el sector y genera psicosis en la ciudadanía, e incluso ya hay quienes prefieren evitar salir de sus hogares. Ante este panorama, lo que urge son más elementos de la Policía que quieran vigilar restaurantes, tiendas de autoservicio, empresas, entre otros sectores, para evitar los asaltos. Interesados en la chamba, pueden comunicarse con el ‘secre’ al (667) 758 07 00.Los de la comunidad La Ladrillera, en El Fuerte, quieren ver si la Thalía los ayuda pa’ aprenderse la coreografía del ya famoso corito del “me oyeees, me escuchaaas, me sienteeen”, pa’ írselo a bailar y a cantar al mismísimo José Enrique Villa Rivera, el ‘chaca’ de la Sepyc en Sinaloa, pa’ que les eche la mano con unos salones dignos a la primaria que tienen, porque de plano es mejor estudiar bajo los árboles que en los cuartos malhechos y entre el terrenal. Por lo que, si usted me oyeeee, me escuchaaa, me sienteee, háblele a Villa Rivera al (800) 227 37 92, pa’ que se lance a esos lares y se dé cuenta de la realidad.La dirección de Ecología en Guasave está buscando gente que sepa hipnotizar y que pueda cambiar la mentalidad de la gente en el trance de la hipnosis, esto para ver si así la raza entiende que no debe tirar basura, y menos en la playa, pues con eso de que está de por medio la certificación de Las Glorias como playa limpia, es vital que no se tenga cochinero. Si crees poder con la nada fácil tarea, échale la llamada a la mera de Ecología, María de los Ángeles Verduzco, al teléfono (687) 872 15 36.Urgen unas pastillas o cualquier tratamiento para la memoria que surta efecto de volada, pa’ recetárselo al presidente sustituto de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz, pues dice la raza de la comunidad de El Taballal que les prometió la instalación de aparatos para hacer ejercicio en el parque del poblado, pero hasta ahora no les ha cumplido, ahí nomás pa’ que se acuerde. Si sabes de un medicamento o tratamiento, márcale al alcalde al ‘fon’ (673) 732 06 38.Quienes se encuentran más que asustados son los pescadores ribereños del municipio de Rosario, pues desde que se registró la mortandad de camarones y pescados desconocen cuáles fueron las causas. Ahora salen con que los crustáceos tienen una mancha blanca en la cabeza y eso los asusta, pues creen que si los consumen, van a adquirir alguna enfermedad. Mientras tanto, el delegado de la Profepa en Sinaloa, Jesús Tesemi Avendaño, ha brillado por su ausencia. Si alguien lo ve, dígale que los pescadores necesitan una explicación sobre la mortandad, pues dentro de poco se levantará la veda y la pensarán dos veces para sacar el producto. La delegación de la Profepa está en Mazatlán y el número es (669) 981 32 11, para que empiecen a gestionar la entrevista.