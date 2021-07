El segundo de Ahome que se registró en el Congreso del Estado es César Guerrero

Registro. El segundo de Ahome que solicitó su registro en el Congreso del Estado es César Guerrero, quien es el diputado local electo del Distrito Electoral 03. El secretario general del Congreso del Estado, José Antonio Ríos Rojo, lo atendió en el tramite que tienen que hacer quienes ganaron la elección. Lo que resta a Guerrero es acudir a la reunión del 30 de septiembre, que es previa a la toma de protesta el 1 de octubre. Con esto, son ya dos diputados electos morenistas que realizaron el trámite legislativo. La primera fue Juana Minerva Vázquez, diputada local electa por el Distrito Electoral 02. Faltan Cecilia Covarrubias, que se va a reelegir por el Distrito Electoral 05, y Elizabeth Chía por el Distrito Electoral 04, elección que impugnó la priista Dulce María Ruiz, que ya despacha como directora del Itcasin en Los Mochis.

El control. La que también falta por registrarse es la priista ahomense Deisy Judith Ayala Valenzuela que entra como diputada local pluri. Así, Ahome tendrá cinco diputados locales y algunos señalan que de los cinco no se va a hacer uno porque sus participaciones van a estar sujetas al control de sus coordinadores. Es decir, van a participar bajo consigna. De esa manera, algunos se hacen a la idea de que Ayala Valenzuela no va a poder jugar un papel opositor en la tribuna del Congreso del Estado porque dicen que su líder, Ricardo Madrid, no va a querer que toque ni con el pétalo de una rosa al morenismo. Pues ya lo que los carricenses quieren es que dé la pelea para que en el presupuesto se contemplen obras para El Carrizo, su origen.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Pérdida de control de frontera crea crisis de seguridad nacional bilateral

Reaparece. El empresario Milo Ibarra reapareció en la esfera del movimiento de la 4T tras haber apoyado al excandidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome, Domingo Mingo Vázquez, con resultados desfavorables porque ganó el morenista Gerardo Vargas Landeros. Ibarra promueve la participación de la Consulta Popular sobre el enjuiciamiento de los expresidentes. Lo hace teniendo como plataforma el colectivo Mexicanosporla4T en la que están Enrique Ramírez, Cirilo Celis, Antonio Davison, Antonio Mártir, entre otros. Algunos dicen que Milo Ibarra lo que pretende es seguir en esos temas para lograr que el gobernador electo morenista Rubén Rocha Moya lo tome en cuenta tras que este en campaña censuró que unos lo apoyaban a él, pero andaban con otros para las otras posiciones. Es decir, promovían el voto cruzado. El empresario da con ese perfil, pero dicen que se mueve para no quedar fuera de la jugada.

Jugo. Desde ya el nombre de José María Flores se menciona para la secretaría del Ayuntamiento de El Fuerte. Hay versiones que indican que el alcalde electo Gildardo Leyva se va a decidir por él. Para ello, Chema Flores tendría que pedir licencia como regidor. Si a alguien le resultó dejar colgado de la brocha al exalcalde de El Fuerte Miguel Ceceña Ruelas y otros fue a él. Y es que en lugar de estar con el candidato del Verde Ecologista, Vicente Pico, Flores decidió irse con el candidato morenista Gildardo Leyva a cambio de ir como regidor. Y se sacó la lotería. A Chema Flores le ha redituado salirse del PRI para irse al Verde Ecologista y luego brincar a Morena. Con el PRI fue secretario del Ayuntamiento; con el Verde fue regidor y con Morena va como regidor con posibilidades de brincar de nuevo como secretario.

Leer más: PRI pide llevar a consulta popular el colapso de la Línea 12 y el manejo de la pandemia

Rebelión. En que se las vio el alcalde de Choix, Omar Gill Santini, para convencer a los policías municipales que no pararan labores por la falta de apoyo en el marco del Día del Policía. Gill Santini logró apaciguar los ánimos al ofrecerles dos mil pesos como bono a cada uno y un uniforme nuevo. Esto será para fines de mes. El alcalde les dijo que no había más, pero bien que hay para otras cosas.

Síguenos en