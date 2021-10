El segundo hijo

Cuando dos personas se unen, generalmente traen un plan familiar, donde hablaron acerca de tener o no hijos, e incluso cuántos. Pero una vez que encargas al primero y empiezas a disfrutar la maternidad, ya que la cuarentena y la depresión posparto pasó, cuando empiezas a vislumbrar algo de estabilidad, empiezan ciertas dudas si traer a un segundo hijo.

Debería ser una decisión fácil porque lo difícil es cuando se planea el primero. Por más consejos que te proporcionen, por más bello que te lo platiquen, aunque veas con tus propios ojos cómo se disfrutan a los hijos, te avientas al ruedo a ciegas.

Pero eso no pasa con el segundo. Las preocupaciones de primerizos no existen pues la experiencia del primero te abre un nuevo panorama. Te relajas más, ya no te altera cualquier sonido, conoces el desarrollo del bebé y reaccionas mejor ante las situaciones de riesgo.

Aun así, las dudas surgen, quizá a raíz de que traemos el cansancio del primero y nos vamos haciendo a la idea de lo que sería cuidar a dos. El tiempo no va a rendir igual, hay que adaptarse al nuevo integrante y sus necesidades: al cambio de pañal, a dar leche, a la ablactación, al control de esfínteres. Todo sin descuidar al otro, sin desatenderse a una misma, sin olvidar de la casa, pensar en el regreso al trabajo, en quién lo va a cuidar… y así la lista. Es abrumador.

Sin embargo, cuando la familia crece descubrimos nuevas habilidades. De entrada, la llegada de ese nuevo ser nos hace entender que el amor se multiplica, no se divide, y eso es algo que no lo sabes hasta que lo experimentas.

Si se logra involucrar al mayor en el cuidado del nuevo bebé, ayudará a hacerlo sentir importante y que protege a su hermano. Pídale asistencia con cosas realizables a su edad, como pasarle los pañales o las toallitas.

Es normal que el primogénito sienta celos. Recuerdo un libro donde comparaban la llegada del bebé como si su esposo le trajera a una nueva mujer, un modelo reciente, que atrae la atención de todos y que le exigiera la aceptación incondicional de esa persona. Téngalo en mente porque según la edad del hijo mayor, expresará sus sentimientos de una u otra manera y merece un acompañamiento amoroso durante ese proceso.

En el momento en que la familia se adapte a la nueva dinámica, va a encontrar esos beneficios que traen los hermanos. Desde sentir la alegría de tener un compañero con quien jugar, hasta los momentos en que sacan los luchadores internos y uno tiene que hacerla de árbitro.

Si eres el mayor, tienes un compañero de aventuras. Si eres el segundo, aprendes todas las travesuras. Es una simbiosis donde cada hermano aporta algo único al otro. Recuerde que tener un hermano es algo muy valioso e irremplazable, es una herencia que nos dejan los padres para cuando ellos no estén.