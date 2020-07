El show de Chapman contra la Japaf

El gerente de la Japaf, Javier Soliz, deslizó cobrar el derecho de operación de la planta Las Isabeles que está en terrenos de El Fuerte

El celo político. Dicen que Lucio Tarín, líder del grupo Bachomo de Morena, es víctima de ataques internos sin misericordia. Eso ya se sabía, pero el activista social Raúl Rivera revela los motivos: los otros líderes morenistas le tienen celo y envidia. Se habla que por eso la lucha de Tarín no ha tenido éxito en promover la unidad interna en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. En las reuniones lo ningunean, lo atacan, porque no quieren que luzca con sus propuestas. Una de ellas es salir unidos para ganar la diputación federal, que es lo que le conviene a López Obrador para tener mayoría en la Cámara de Diputados. Pero algunos ya se la olieron de que la quiere para él. Cierto o no, Tarín está dando en el clavo de la prioridad para Morena.

En el 2021. Por cierto, los morenistas no la tendrán fácil porque se habla que el exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas Echave se perfila para ser el candidato del PRI a la diputación federal. Sin embargo, al director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa no lo descartan algunos priistas para que venga por la alcaldía. De hecho, el proyecto es de regresar por la revancha con más posibilidades de triunfo porque las condiciones ya son otras. En el pasado proceso electoral, el fenómeno político de López Obrador es el que influyó para el triunfo de Guillermo “Billy” Chapman y no este que resultó toda una desilusión para los ahomenses. El caso es que muchos priistas ahomenses ven a Ruelas Echave en una posición u otra en las boletas electorales del 2021.

Reasignación. Los mochitenses dejaron de ver los filtros sanitarios en los diferentes puntos de la ciudad porque ya pasaron a mejor vida por el momento. El personal de Salud y de los cuerpos de seguridad fueron retirados de ese operativo diseñado para detectar casos sospechosos de coronavirus. El director de Salud Municipal, Francisco Espinoza, consideró que los filtros sanitarios cumplieron su ciclo en la pandemia. En eso están de acuerdo muchos.

Reanudación. Las actividades económicas y sociales prácticamente se reanudan todas hoy en momentos en que aún no está controlado el problema del coronavirus. Hoteles, moteles, restaurantes, comercios, playas, parques, etc., empezarán a funcionar de nueva cuenta tras largos meses de cerrados para evitar contagios y muerte por Covid-19. Como este no tiene fin y para que no quiebre más la economía, se decidió la reanudación de las labores por parte de los tres niveles de gobierno con el consabido “la vida tiene que seguir”, como lo repite una y otra vez el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Así, la única forma de ponerse a salvo es ahora más que nunca es extremar las medidas preventivas, lo que en los hechos muchos no lo están haciendo.

Beneplácito. Muchos panistas se mostraron ayer contentos al recibir la noticia de que el expresidente del PAN en Ahome Carlos Ramón Lizárraga le ganó la batalla al coronavirus. Ya fue dado de alta del hospital en el que estuvo internado. Salió del nosocomio en medio de aplausos y parabienes del personal médico, sus compañeros.

El show. Ni con todo el show que ha hecho, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, dobló a la alcaldesa Nubia Ramos con eso de cobrarle el servicio de 20 años en Tepic y Jahuara. Ya el gerente de la Japaf, Javier Soliz, señaló que se le olvide a Chapman de que se vayan a reunir con él porque lo que este busca son reflectores. Ha mediatizado el caso que hasta fue con los funcionarios de Japama a entregar a Japaf la notificación del cobro. Le van a dar la batalla legal y es posible que a Japama le cobren el derecho de operación de la planta Las Isabeles que está en territorio fortense. En la que se mete Chapman.