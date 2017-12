El sueño y el despertar

Hemos, -dijo el presidente municipal- abierto un total de 70 canchas deportivas nuevas en este mi primer año de gobierno. 30 de ellas en las comunidades rurales, el resto en la ciudad. Un estruendoso aplauso se escuchó en el recinto oficial. Estaba lleno, a reventar. La mayoría eran jóvenes deportistas que habían acudido a ese primer informe de gobierno.

Estaban entusiasmados y contagiados con ese apoyo del alcalde. Y la rehabilitación de otras tantas continuará en este proyecto que he ejercido, dijo el primer edil. Luego habló de que le hace falta tiempo para seguir impulsando a los jóvenes.

Pero manifestó su deseo de seguir ahí en ese puesto. Le gustó la silla presidencial y aseguraba que le quedaba a la medida. Comprometido, -señaló- que buscaría la reelección, pues el pueblo así lo demandaba. El deporte era su bandera principal.

Y luego la urbanización, pues llenaba de cemento calles y callejones. Y la algarabía se acrecentó cuando asintió que no habría cambios en su gobierno.



Colofón. Y a propósito de carfos, gurgus, jotinis, -traducción- “Te voy a llenar toda de mis múltiples caricias”. ¡Ai´sí!

Funcionarios de todos los niveles se frotaban las manos. Los regidores se abrazaban y se palmeaban los hombros. ¡Vamos a cerrar con broche de oro, -gritó el alcalde- con un carnaval mejor que el de Río de Janeiro!

En eso que pego un salto, ¡plop! Me despierto de mi sueño y caí debajo de la cama. ¡Qué coraje me daba conmigo!