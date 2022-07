Bello no da la cara a fruticultores

AUNQUE EL HORNO NO ESTÁ PARA BOLLOS, después de la protesta de los fruticultores del sur del estado, Abraham Bello Esquivel, presidente del Cesavesin, presentó desde Culiacán un miniinforme. Sostuvo que la campaña contra la mosca de la fruta sí se está aplicando para lograr un producto con calidad de exportación nacional e internacional. A esto se anteponen las quejas de los productores del sur, quienes ven un trabajo a medias del Cesavesin. El asunto es que entre ambas ha detonado ya un conflicto y podría agravarse si no hay una atención más directa de Bello Esquivel. Porque si se manifestaron para que les dieran la cara, ¡cómo está eso que da informe desde la capital!

PRODUCTORES AGRÍCOLAS de San Ignacio no ven la suya. Los apoyos del gobierno de Rubén Rocha Moya brillan por su ausencia, al igual que las lluvias. Abrumados se encuentran los agricultores debido a la sequía que se ha prolongado en todo el municipio de San Ignacio, principalmente en la zona costera, donde no habido lluvias, y aunque continúan recibiendo apoyo de las Asociaciones Ganaderas Locales de San Ignacio y Coyotitán, este es insuficiente, pues son ellos de los que desde marzo han estado abasteciendo a las comunidades con pacas de tasole de maíz subsidiado. Algunos han señalado que el gobierno estatal no ha destinado los recursos suficientes al municipio para apoyar a este sector tan abandonado, mientras otros aseguran que este no es preocupación del gobierno municipal.

HAY ALGUNOS que andan inquietos sobre la “inclinación política” que tendrá el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, César Galaviz, en el proceso electoral del 2024. Lo que pasa es que los tiempos están adelantados y pues algunos agricultores se ponen a tono. Esta organización tiene una historia priista, tanto que algunos han salido beneficiados por jugar con el sistema. Ahí está el caso de Rolando Zubía y otras más que han logrado puestos de elección popular con el PRI. Sí, pero los tiempos han cambiado y se va a saber si también la naturaleza política de la organización. Dicen que el que va a jugar un papel fundamental para la definición con el PRI o Morena, que anda de moda, va a ser el presidente de la Caades, Marte Vega Román. No hay que comer ansias para saberlo.

ESTE AÑO, la reducción de la superficie hortícola fue del 20 por ciento en Guasave y seguramente seguirá a la baja el ciclo que viene porque la temporada 2022 volvió a ser mala. La mayoría de los productos no tuvieron precio en el mercado. La jefa del Departamento de Estadísticas y Estudios Económicos de la AARSP, Hypatia García López, reconoció que una vez más fueron muchos los horticultores que dejaron siembras en pie, sobre todo de tomate, chile y pepino, porque no era favorable seguir manteniéndolos con esos precios tan bajos y no le vieron caso seguir invirtiendo si no iban a recuperar ese recurso. Con razón se ve producto en las tierras. Dicen que les sale más barato dejarlo en la hera…

NO LES QUEDÓ DE OTRA a los miembros de la Alianza de Camioneros de Carga del Évora, que dirige Miguel Alberto Angulo Valenzuela, más que incrementar el 20 por ciento a la tarifa de los fletes para sacar las semillas de los campos agrícolas. Dicen que el precio fue pactado por los incrementos que ha recibido los combustibles e insumos. Ya no hay de otra.