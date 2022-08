Hay júbilo en el sector de los agricultores

LA COMUNIDAD AGRÍCOLA de Sinaloa y de las juntas de sanidad vegetal están más que contentos que el Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2022 por el Mérito Fitosanitario se le haya otorgado a un sinaloense: Jorge Manuel Valdez Carrasco. También lo recibió Antonio Segura Miranda, por Labor Científica. La entrega la hizo el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, y el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Javier Trujillo Arriaga. Jorge Manuel Valdez Carrasco nació en Los Mochis y creció en Juan José Ríos. Estudió en la UAS, pero su maestría la hizo en el Colegio de Postgraduados (Colpos), con especialidad en Fitosanidad-Entomología y Acarología. Actualmente es investigador del Colpos, ha escrito más de 120 artículos científicos y durante sus 49 años de carrera ha impartido cursos de posgrado en fitosanidad. Ahora sí que puro Sinaloa.

LA FAMOSA cena con empresarios sigue dando de qué hablar. Ya se sabe que sí pusieron la carta compromiso a un lado del menú. Lo que no se sabe es quién ya dio la cuota solicitada. Dicen que el monto de la aportación dependerá del deseo de congraciarse con el presidente o del tamaño de la necesidad que tenga de recibir un favor especial de la Presidencia, pero de que aportarán, lo harán. Pero resulta que un empresario de Los Mochis que se cuela a todas las reuniones de los hombres de negocios, también se coló a esa reunión e incluso no se sabe ni por qué. El tema es que dicen que anda superpreocupado porque no tiene los 20 millones para aportarlos y como su intención es no quedar mal… pues anda hasta con dolor de cabeza. Mira nomás, usted ya sabe quién es. Póngale nombre.

HAY ALGUNOS PRODUCTORES con la idea incipiente de que la dirigencia de la Red Mayor del Valle del Fuerte y del Carrizo sean electos en forma directa por ellos y no por la cúpula de los módulos de riego porque ya saben cómo se las gastan. Por ejemplo, el presidente del Módulo de Riego Pascola, Fernando Montoya Chinchillas, pasa a la presidencia de la Red Mayor del Valle del Fuerte; tesorero del Módulo de Riego Sevelbampo. Pedro Enrique Armenta va como tesorero y así por el estilo. Es más, tan se ponen de acuerdo que ni hubo otra planilla. Montoya Chinchillas sale del módulo en septiembre para irse a la red mayor. No nomás él. Hay muchos otros que dejan un cargo para brincar a otro, lo que fue más evidente en la ola de cambios en estos organismos agrícolas. Es por eso que resurgió el proyecto de que los directivos de las redes mayores sean electos por los mismos usuarios. Pues eso será hasta las otras pizcas, si es que hay.

EL SISTEMA METEOROLÓGICO pronostica lluvia en la región centro y norte durante toda la semana. Hay condiciones para que se forme una atormenta en el Pacífico en los próximos tres días. Las presas empiezan a recuperarse después de permanecer a un 19 por ciento, lo que da certidumbre a las organizaciones campesinas de que sí habrá agua suficiente para los cultivos. El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Miguel Ángel López Miranda, advirtió ya que se tiene todo lo que resta de agosto para esperar una mayor recuperación, pues será en septiembre cuando se haga la evaluación del agua de que se dispone para riego. A ver cómo reparten en septiembre, cuando inicia el ciclo otoño-invierno, el más importante.