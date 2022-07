Hay temor en el campo por la falta de lluvias

¿CON QUIÉN SE LA VA A JUGAR el expresidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, en el 2024? Es la pregunta que muchos en el campo le quieren encontrar respuesta, pero por el momento no la tienen clara. Y es que Hernández Álvarez da señales de que es priista de corazón, que sigue firme en el tricolor que hasta no le desagrada la idea de ser el nuevo presidente del PRI en Sinaloa, pero también tiene interlocución con figuras importantes del morenismo. Y en una de esas y lo convocan a que se brinque la rayita para este lado, lo que aseguran unos que lo hace, pero otros juran y perjuran que no, que se queda en el PRI. Así decían muchos.

EL DIRIGENTE DE LA ANAPSIN en Guasave, Modesto López Leal, aseguró que los tiene muy preocupados la declaración del encargado de la Financiera Nacional en Guasave, en el sentido que si las presas no tienen una buena captación de agua de aquí al próximo ciclo agrícola, eso limitará mucho los créditos de avío. El líder campesino confía que de aquí a septiembre las lluvias sean benéficas con las tres presas de las que ellos se abastecen, pues de lo contrario, el panorama podría ser muy gris para el sector, si los créditos no fluyen con regularidad.

EL COYOTAJE, por muchos años ha sido el peor enemigo de los cacahuateros de Mocorito, que ante los malos resultados obtenidos en las últimas temporadas, se han visto en la necesidad de vender las cosechas a muy bajos costos, tanto que pierden la oportunidad de obtener ganancias de lo invertido en la siembra. Por tal motivo, un grupo de campesinos del municipio que encabeza Ariel Márquez, síndico de El Valle, Mocorito, se han unido en busca de crear una asociación donde se brinden apoyos unos con otros, con el objetivo de ser un intermediario del productor y los compradores, para acordar precios justos para ambas partes. Solo resta esperar que este proyecto pase de ser una simple idea a un grupo concreto que vele por los agricultores.

ZOZOBRA ES LO QUE SE VIVE en los campos agrícolas en el municipio de Concordia ante el mal temporal que se ha registrado en la región. Las lluvias no son suficientes para enfrentar la crisis por la que atraviesan. Los productores de temporal no sienten el apoyo del Gobierno del Estado pese a que ya existe un compromiso de apoyar al sector agrícola. Los campesinos solicitan una pronta solución al gobernador Rubén Rocha Moya para que se implemente el programa de fertilizantes, además que se entreguen las semillas que les habían anunciado, como de calabaza, aguacate, entre otras.

LOS AGRICULTORES SINALOENSES van a tener que sacar a los santos de las capillas para pedir por más lluvias. Y es que las precipitaciones registradas en las últimas semanas no han sido suficientes para lograr la recuperación de las presas. Estas se encuentran apenas por arriba del 19 por ciento, lo que no es suficiente para garantizar la temporada productiva otoño-invierno, advierte José Jaime Montes Salas, titular de la Secretaría de Agricultura en Sinaloa, en reciente reunión con los productores.