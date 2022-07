Más atole que tamales en la cena AMLO

Y RESULTA QUE FUE MÁS ATOLE… que tamales lo que les dieron a los empresarios que se sintieron engañados en la cena con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ni hubo discusión de grandes proyectos para el país ni para Sinaloa, que tiene otros problemas importantes que resolver en el campo, pesca y ganadería, pero nada. No. Dicen que salieron enojados algunos que hasta cancelaron las vacaciones para asistir y resultó que era para una convocatoria de una rifa más, de esas que hacían en los pueblos y que nadie se sacaba o no se entregaban los premios. Qué seriedad, pues. Por más que se les prohibió decir que se les pasó charola, hasta circuló la carta compromiso que estaba en la mesa en el lugar del menú. Así cómo…

MUY INCONFORMES se encuentran los productores de frijol del estado con el titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leonel Efraín Cota, pues esta instancia no ha alcanzado con sus apoyos los precios esperados. Los agricultores tenían la expectativa de lograr 30 pesos por kilo, pero con todo y la intervención, los precios apenas si alcanzaron los 23 pesos. Por ello, algunos grupos agrícolas acordaron mantener en bodega parte de la producción, en espera de mejores precios. En tanto, la inflación en México sigue aumentando, lo cual castiga los bolsillos de las clases más desprotegidas. Las familias ya no hallan de dónde recortar gastos para alcanzar algunos de los alimentos que antes eran considerados baratos. Ahora sí que ni para las tortillas, que subirán a los 25 pesos, y sin los frijoles.

LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS de Ahome no dejan de preocuparse, pese a que hay señales del gobierno federal de darle luz verde a la planta de fertilizantes en Topolobampo después de la consulta indígena en la que salió adelante el sí a ese proyecto. Y es que el dirigente indígena Felipe Montaño ya anunció que va a interponer todos los recursos legales para que se dé marcha atrás a la planta, entre los que está impugnar el resultado de la consulta indígena por irregularidades y recurrir a los organismos internacionales. Algunos consideran que es posible que no pare el proyecto, pero sí la puede retardar aún más. La inquietud entre los productores subió de nivel porque ya no están viendo claro cuándo viene López Obrador para platicar con ellos.

EL USO DE POZOS para finalizar el ciclo agrícola fue una práctica emergente que se utilizó entre los productores agrícolas que pertenecen al módulo de Riego 74-1 de Angostura. Y a decir del presidente del módulo, Andrés Urías Urías, este es el ciclo agrícola que históricamente fue el más caro, todo porque no se respetó la planeación y se sembró más superficie de maíz, aun cuando se sabía que no había agua, situación que los arrastró al resultado que los afectó de manera financiera.

EL PRESIDENTE de la Anapsin en Guasave, Modesto López Leal, reconoció que aunque se hable mucho de la diversidad de cultivos por el tema de la escasez de agua, la realidad es que a la mayoría de los productores no les interesa sembrar otra cosa que no sea maíz, y aunque están conscientes que este cultivo es de alta demanda de agua, también es un hecho que es el más rentable y el más fácil de comercializar, por ende es el desespero que tienen ellos porque las presas mejoren su almacenamiento, pues el objetivo es sembrar maíz sea como sea, así que esto da respuesta al porqué nunca se ha dado la reconversión de cultivos, pues al productor no le gusta experimentar.