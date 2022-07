Rocha Moya voltea a ver a temporaleros

¡Y YA SE VIO! Apenas el día lunes El Surco publicó que ya se vería si el gobernador Rubén Rocha Moya volteaba a ver a los temporales de Sinaloa, cuando se hizo la luz: ayer entregaron simbólicamente las primeras 5 mil bolsas de semilla para siembra de temporal dentro del programa Establecimiento de Praderas. Ramón Gallegos, subsecretario de Agricultura del Gobierno del Estado, especificó que es sorgo gavatero, sorgo grano, pastos para algunas praderas y sudán para zonas de temporal durante la primera etapa de beneficios. Se beneficiará a 45 mil hectáreas de siembra y uno 2 mil 500 productores. Ahí nomás los temporaleros esperan que la logística con proveedores sea tan buena y lo más pronto posible, porque ha ocurrido que cuando los apoyos llegan, ya pasaron las lluvias.

LOS PRODUCTORES DE TOMATE y chile del sur de una vez le recuerdan al gobernador Rubén Rocha Moya que, en un evento que tuvo en el teatro Ángela Peralta, cuando vino el secretario de Agricultura Víctor Manuel Villalobos Arámbula se comprometió a gestionar el apoyo para fertilizantes, pero nomás el apoyo no aterriza. Así como la falta de lluvias afecta a los temporaleros, la carestía de los fertilizantes, que aumentaron más del 300 por ciento, mantienen en la incertidumbre a los horticultores.

DICEN QUE A LOS LÍDERES de los productores en Ahome, José Domingo Castro y Juan Díaz, se les hace una eternidad que llegue el mes de octubre. El motivo es que en ese mes entran en funciones como nuevos presidentes de los módulos de riego Sevelbampo y Mavari tras ser electos en junio. O sea, son cuatro meses los que separan la elección y el momento de hacerse cargo formalmente de esas posiciones. Es una angustia el tiempo, más cuando traen muchas ganas de agarrar ese “huesito”. Ya algunos le metieron candil que en cuanto entren modifiquen los tiempos de la elección y la toma de posesión. Si repiten no hay lío, pero los que aspiran para la otra ya se dieron cuenta que es muy largo el plazo. En algunos módulos se lleva a cabo la elección y ahí mismo se le toma la protesta. Ya en esos módulos se les metió esa misma idea.

NUEVAS OPORTUNIDADES podrían estarse abriendo para el sector agrícola de Sinaloa con la visita del embajador de Vietnam a Sinaloa. Nam Nguyen Hoanh fue recibido por el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, y el secretario de Agricultura y Ganadería, José Jaime Montes Salas. Analizaron temas como la siembra y cultivo de vegetales asiáticos en Sinaloa. La comitiva de Vietnam se reunió con empresarios e industriales relacionados con el mercado de los agroalimentos para buscar nuevos nichos de oportunidades. Ahí estuvieron representantes de Conservas del Norte, Prinsa, SuKarne, Pesca Azteca y Mata Bay. Habrá que estar al pendiente de los acuerdos.

LA COMPETENCIA le pudiera llegar a la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, que dirige Carlos Beltrán Astorga, toda vez que la Dirección de Desarrollo Agropecuario, encabezada por Marcio Estrada Leyva, pretende la instalación de una biofábrica para ahorrar unos pesitos a los productores agrícolas de la zona y que tienen que trasladarse hasta las oficinas de Sanidad Vegetal. Habrá que ver en qué beneficia a la región y a los productores.

DIRIGENTES DE LOS MÓDULOS de riego están pidiendo a los ganaderos que sean más conscientes y no les destruyan los bordos de los canales, pues por meter a los animales al agua, dañan la estructura natural de la obra hidráulica. Modesto López Leal, presidente del Módulo de Riego Guasave, destacó que traen un programa para rehabilitar los bordos, pero es un cuento de nunca acabar si cada sector no pone su parte. Acuérdense que con la temporada de lluvias se pueden dar hasta inundaciones de comunidades al estar los canales en mal estado y el agua no pueda seguir el cauce normal. ¡Arre, pues!