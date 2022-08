Serapio, ahora de Chapulín Colorado

AHORA QUE EL DIPUTADO local Serapio Vargas es de los llamados 4T se ha convertido en ajonjolí de todos los moles. No solo planea concretar la primera playa nudista Sinaloa con Los Bichis Beach para diversificar la oferta turística, sino que va por la regulación del precio de la tortilla y el maíz, que permanecen sujetas a la ley de la oferta y la demanda. El legislador se ha convertido en el principal crítico del reciente aumento a la tortilla, cuyo kilo se expende ya en 25 pesos, y la va a exponer pronto en el Congreso del Estado. Bien haría el también líder de los productores de maíz en concretar sus propuestas, pues hay quien ya desestima sus declaraciones al considerarlo muy tendiente a la polémica mediática. ¿Quién podrá defendernos?

EN MORELOS, los productores de calabaza abandonaron la cosecha o la tiraron por no tener precio para recuperar los costos. Esto ya se ha vivido en Sinaloa con el tomate y el chile, pero ahora que empieza el ciclo agrícola otoño-invierno, esperan que no se repita el 1 de septiembre con las siembras tempranas, dice Pedro Esparza López. El dirigente de la Asociación de Productores de Hortalizas, Frutas y Granos del Valle del Carrizo explicó que los años anteriores de la pandemia prevalecieron deprimidos los mercados para estos alimentos frescos y no le fue bien, pero ahora confían en que el panorama sea distinto. Ya se verá.

POR CIERTO, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, César Galaviz, ya tiene números del aumento en los costos de producción para el próximo ciclo agrícola. Es del 20 por ciento, lo que sacó en claro al analizar junto con su equipo de colaboradores todo el entorno de los incrementos que han tenido los insumos para producir la tierra. Y no solo eso sino que ya se los hicieron saber a los funcionarios de Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura. Al final de cuenta son los que van a soltar el dinero para sembrar, sobre todo maíz. Se habla que los funcionarios fueron receptivos de los números que les presentaron, pero habría que ver si la actitud de comprensión la van a reflejar en los financiamientos. Eso está por verse.

VER EN FUNCIONAMIENTO la cacahuatera de Mocorito es para los cacahuateros casi un sueño guajiro, a pesar de que este lugar cuenta con las herramientas aptas para el tratado del cacahuate y con esto darle valor agregado a la cosecha, pero aún no se ven esperanzas de que este lugar abra pronto. Paciano Mojardín, presidente de Unión Nacional de Productores de Cacahuate, ha buscado apoyos en todos los niveles de gobierno para hacerla funcionar porque sería la salvación de los agricultores que por falta un espacio para tratar el cacahuate caen en el coyotaje o dejan la cosecha en bodega por toda una temporada; sin embargo, sigue sin conocerse una fecha para la apertura de la cacahuatera.

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN de Agricultores del Río Sinaloa Poniente en Guasave, Jesús Rojo Plascencia, acaba de tener una reunión con el residente estatal de Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura, José Luis Alcántar, para pedirle que se den a conocer las líneas de crédito para el próximo ciclo agrícola, esperando que estas reflejen los incrementos que se les han presentado en los precios de fertilizantes, combustible y semillas. La idea de conocer las líneas de crédito es para valorar qué les conviene sembrar, por eso esperan que sean muy responsables al definir los avíos, pues no quieren arriesgar su patrimonio.