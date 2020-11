El tema de la auditoría a la Japama ya perdió credibilidad

Amarrarlo. Pese a que los regidores ya definieron que no van a aprobar la venta de los terrenos con los que pagó el ingenio Los Mochis el impuesto predial urbano, los líderes de los colectivos sociales le echan montón al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Ayer, el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, entregó formalmente la exigencia en la oficina del alcalde de que no se venda y que el terreno se habilite para un espacio cultural e histórico de la ciudad. Ya si Chapman se empecina en vender el lote no sería nada extraño, aunque ayer dijo que él no lo hará. Además, a los líderes de los colectivos y partidos políticos no les late mucho confiarse en los regidores porque ya saben cómo se las gastan.



Circo. A algunos ahomenses ya les pareció sospechoso el manejo que se le está dando a la auditoría en la Japama. Es más, ya perdió credibilidad. El alcalde Chapman y el gerente general de la paramunicipal, Guillermo Blake, ningunean a los consejeros. El acuerdo que tomaron tras que el alcalde les dio a conocer el resultado de la auditoría que arrojó un supuesto desfalco de 91 millones de pesos, es que Blake tenía un plazo de 10 días para que aclarara eso. Sin tomarlos en cuenta, Blake le pidió unos días más al titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro, para contestar todo y este se lo concedió. ¿Y los consejeros? El alcalde les jugó el dedo en la boca porque nadie cree que Blake lo haya hecho de mutuo propio. Además, por lo dicho por Blake, ya están aclarando todo. ¿Y lo señalado por el alcalde Chapman en forma espectacular del millonario desfalco? El caso huele más a circo, como lo advirtieron algunos desde que el presidente señaló el monto del desfalco.



Sin atención. Los de Inspección y Normatividad del Ayuntamiento y los de Protección Civil se hicieron de la vista gorda ante el funcionamiento de un salón en la calle Heriberto Valdez número 1495 en la colonia Scally. Los vecinos están indignados. Dicen que el domingo en la tarde-noche hubo un evento con aglomeración y sin las medidas preventivas del covid-19. Además, con música a alto volumen. Se habla que varios denunciaron el hecho, pero el evento siguió. Por eso algunos señalan que el interés de controlar el covid-19 es solo de los dientes para afuera.



Como siempre. Al viejo estilo, la síndica de Topolobampo, Débora Preciado, salió con que la acusación de su cuñada de haberle rajado a golpes la cabeza en una fiesta, es por motivos políticos. Claro, primero negó los señalamientos que ya obran en la denuncia en la Vicefiscalía del Estado. Preciado politizó el caso con el fin de desvirtuar la acusación. Y como la ofendida no tiene nada que ver en política, le adjudicó al hermano de esta la denuncia porque le duele lo que ella está haciendo como síndica. Es para ripley. Y los regidores como si nada pasara. Si en sus narices se descomponen, como ocurrió con la síndica de la Central, Irma Delgado, y no pasa nada, más cuando no están en los hechos.



Al juicio. Una de dos: o Luis Rosario Heredia se aplaca tras ser denunciado ayer penalmente por hacerse pasar como rector de la Universidad Autónoma Indígena de México o reactiva su movimiento para victimizarse. Dicen que sea una cosa u otra, nada lo salva de ser enjuiciado porque hay evidencia suficiente de sus desvaríos de ser rector. Se antoja muy difícil que la rectora de la UAIM, María Guadalupe Ibarra Ceceña, le otorgue el perdón legal porque es uno de sus detractores, uno de los que mantuvieron tomada la institución durante más de 50 días exigiendo su destitución. Heredia dio un paso en falso y se la van a cobrar.