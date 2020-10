El tema de la basura en Ahome dice mucho del actual gobierno

La marca. Dicen que la clausura de Profepa de los trabajos de desmonte del terreno para el relleno sanitario de OP Ecología describe las arbitrariedades y el abuso de poder con las que gobierna el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Hay muchos más, pero el tema de la basura es el colmo del desaseo y de las ilegalidades, dice el dirigente del PAN, Ariel Aguilar. Y es que se empezó con el desmonte del terreno aledaño a Choacahui sin ningún tipo de permiso para el relleno sanitario de OP Ecología, se siguió con el proceso amañado para desplazar a PASA y luego la confiscación ilegal del relleno sanitario de esta empresa. La primera y la tercera decisión no les salió por las irregularidades con que se actuó, y si en Cabildo hubiera decoro los regidores rectificaran su decisión de dar el aval para que OP Ecología preste el servicio de recolección de basura. Pero esto último está en chino que ocurra.



Manotazo. Se habla que al quedar exhibidos de nueva cuenta como simple “paleros” en el Consejo de Administración de la Japama, algunos consejeros pretenden dar el “manotazo” en la mesa. Ya están presionando para que se cite a reunión de consejo con el fin de que les informen ya no tanto el contrato jugoso de Sergio Leyva, sino que les den a conocer el resultado de la auditoría. El alcalde Chapman se comprometió a que dentro de 15 días lo daría a conocer, pero no especificó a quiénes primero ni cómo lo haría. Así, Jorge López Valencia, presidente de la Coparmex, entre otros, tendrá que esperar el resultado de la auditoría hasta que a Chapman se le antoje darlo a conocer. Algunos les recomiendan que ni le muevan porque más se va a tardar, porque se va a encaprichar. Su mero mole.



A la distancia. Aunque no es la misma si fuera presencial, pero el acto de graduación virtual de una generación más de la Universidad Autónoma Indígena de México tuvo ayer su toque emotivo. Todo indica que para esto se preparó la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña que emitió un mensaje “llegador” a los graduados y al personal de la institución. Por lo que se ve, Ibarra Ceceña no deja cabos sueltos porque, dicen, en todo está pese a la pandemia del coronavirus.



Falsa imagen. Para elevar su imagen, el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura en Ahome, Víctor Carrazco, se erigió en el salvaguarda de la salud de los ahomenses. La decisión que tomó de no reabrir las bibliotecas públicas, los centros culturales y museos a causa de la pandemia fue tomado por muchos ahomenses más de pose propagandística. Cuando ya hasta las cantinas, bares y antros reabrieron, Carrazco sale con que los espacios de su esfera no se van reabrir todavía. En estos es donde se puede tener mucho más control que en otros sitios, como las cantinas. Y que se sepa no ha censurado la reapertura de estos.



Fingido. De la noche a la mañana, Maribel Vega resurgió como potencial opción priista para la alcaldía de El Fuerte. Contra lo impensable, dicen que la directora de la Escuela Normal Experimental del Valle del Fuerte tiene el aval de la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal. Algunos priistas ya se dieron cuenta que el enfrentamiento de Vega y Ramos fue mera simulación. Y es que en la revisión que hacen en esta coyuntura se dan cuenta que Vega como regidora y presidenta de la Comisión de Hacienda le aprobó las cuentas públicas a Ramos, que fueron rechazadas por la Auditoría Superior del Estado y el Congreso del Estado por las evidentes irregularidades. Incluso, aparte de Vega se habla que ya se repartieron las candidaturas entre pura gente de la alcaldesa, excluyendo a los otros grupos.