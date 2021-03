El tema de su salud y el de la alianza Morena-PAS parecen preocupar a Rocha

¿A qué le teme Rocha Moya? Después de un buen tiempo de ausencia presencial, el precandidato de Morena a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, reapareció. Y lo hizo en una reunión con militantes morenistas de los municipios de San Ignacio, Concordia y de El Rosario, donde se celebró el encuentro. Ahí mencionó que se encuentra bien de salud. ¿Y? Con su sola presencia hubiera bastado para que los ahí presentes lo supieran. Pero el tema, que en realidad no debería de ser tema, lo puso en la mesa el propio Rocha Moya, por lo que lo menos que provoca es ruido. Llama la atención que el propio Rocha Moya sea el que salga a decir que se encuentra bien de salud. Que lo grite a los cuatro vientos. Se supone que está bien. Se sabe que en dos ocasiones ha resultado contagiado por coronavirus. El propio Rocha Moya lo hizo público en su momento. Y, pues, se supone que está bien. ¿O no? El Covid-19 está presente y seguirá por mucho tiempo. ¿A qué le teme Rocha Moya? En el encuentro de ayer en El Rosario, Rocha Moya abordó dos temas. El de su salud y el de la alianza con el Partido Sinaloense. Ambos pareciera que lo traen preocupado. El de salud, pues como todos saben, Rocha Moya es un adulto mayor y por consecuencia parte del grupo vulnerable ante el Covid-19, y el tema de la alianza con el PAS, pues ya muchos morenistas no solo están mostrando su inconformidad, sino que ya están buscando otras opciones políticas. El tiempo acomodará las cosas.

Pucheta, candidato común. Ya se veía venir. Fernando Pucheta será el “candidato común” de la alianza PRI, PAN y PRD por la alcaldía de Mazatlán. Las dirigencias de los tres partidos que conforman la coalición “Va por Sinaloa” formalizaron el acuerdo. Pero también ya acordaron quiénes serán sus candidatos a diputados locales. Por el Distrito 21, Roberto González, dirigente municipal del PAN; por el Distrito 20, Diana Rice, integrante de una familia panista desde hace muchos años; por el Distrito 22, Elsy López Montoya, exdiputada local, y por el Distrito 23, Maribel Chollet, con una amplia trayectoria tanto en cargos de elección popular como en la función pública.

Robaron, los acusaron y siguen ahí. Las acusaciones. Las auditorías. Las observaciones y escándalos de desvíos de dineros, ¿A dónde quedaron? La actual administración municipal de Morena en Mazatlán ha sido desde su arranque un espectáculo grotesco de abuso de poder. De una notable ausencia de oficio político. En el Instituto de Cultura se denunció una y otra vez que el robo de los dineros era evidente. Dos extitulares de Cultura, Marsol Quiñónez y el cineasta Óscar Blancarte, prefirieron renunciar a seguir siendo parte del cochinero. En Jumapam, los desvíos de dineros era más que evidente. En la Dirección de Planeación Municipal, por igual. Víctor Sainz decidió dejar el cargo para no verse involucrado en lo que estaba sucediendo. El caso más reciente se dio en el Instituto Municipal del Deporte, donde se comprobó el robo de dinero y se acusó a su titular, Humberto Álvarez, que ya dejó el cargo. En muchas de las dependencias municipales hubo denuncias de malos manejos. Algunas fueron atendidas y se ordenaron auditorías por parte de la oficina de la síndica procuradora.

Pero todo quedó ahí. En ningún caso hay denuncia penal. Y mucho menos hay castigo para quienes se apropiaron de los dineros públicos. La impunidad es el sello y lo que tanto criticaban a los anteriores.