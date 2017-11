El tercero en discordia. En la polémica confrontación entre el exalcalde de Rosario, Arturo Flores y el actual Manuel Pineda, salió un tercero en discordia, el también exalcalde de ese municipio Édgar González. A decir de Flores, el gobierno que él encabezó y el actual, están pagando los excesos de González, quien endeudó al municipio por un monto superior a los 54 millones de pesos. Esta deuda se ha estado pagando durante los dos últimos gobiernos, lo que tiene al Ayuntamiento sin dinero para efectuar obra social. Flores ve un acto de revanchismo político en su contra, pues dice que tanto Pineda como González son socios políticos y no se la perdonan el que haya ganado la alcaldia el trienio pasado. Además cuestiona que cuando Pineda fue diputado local no evidenció en tribuna los malos manejos de los dineros públicos de González.

Se contradicen. El alcalde de Concordia, Felipe Garzón López, dice que la gente ha perdidido el miedo en la sierra, que hay seguridad y esto ha provocado que el 65 por ciento de los desplazados se regresen a sus hogares. Pero las familas y los mismos organismos de ayuda dicen que hay temor pues en la zona alta del municipio no cesa la inseguridad. Los pobladores se regresan asi con los riesgos, pues dicen que no han recibido el apoyo que les promeitió el gobierno.

La realidad es que la autoridad habla a su favor pero las familas asentadas en la sindicatura de Villa Unión y Mazatlán, tienen muy presente el horror que vivieron, pero también dicen que no encuentran empleo y no les gusta estar hacinados.

Ya ni la amuelan. Pobladores de la zona del valle de Escuinapa se dijeron cansados de la falta de suministro de agua potable, dicen que en algunas partes sale a cuenta gotas y en otras de plano si la conocen. La escases se agravó con la fuga que detectaron esta semana y ahora ni siquiera en gotas les llega, pero eso si comentan que el recibo de agua nunca falla y mes por mes se de o no el suministro se les cobra el servicio. Hacen un llamado al gerente de la Junta de Agua Potable, Jose Luis Escobar Beltrán y al alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán, a que no hagan oídos sordos y empiecen a dar una solución al valle.

Escurrridizo. El nuevo gerente de la Jumapam, José Alberto Becerra sigue con una postura necia al no dar entrevistas a los diferentes medios de comunicación sobre su quehacer al frente de la paramuncipal. La información que se requiera, tiene que solicitarse a través de la dirección de Comunicación Social de esa dependencia, la cual se ha hecho, pero no se obtiene respuesta. Pareciera que el funcionario teme ser cuestionado porque desde que llegó a la gerencia, muchas colonias sufren de escasez de agua potable, y pese a la experiencia que tanto presume, no lo ha solucionado.

Favorito a comparecer. “No hay plazo que no llegue, ni fecha que no se cumpla”. Esta consabida frase será aplicada por el Congreso del Estado, ya que ayer, en sesión ordinaria, de manera unánime aprobaron un punto de acuerdo para llamar a comparecer al fiscal estatal, Juan José Ríos Estavillo, con el objetivo de dar a conocer los avances y resultados que hasta ahora se cuentan en el caso del periodista asesinado hace seis meses, Javier Valdez Cárdenas. Así que el primer fiscal estará el próximo 10 de diciembre en el recinto legislativo frente a la comisión de seguridad, y seguramente, frente a decenas de ciudadanos y periodistas interesados en escuchar los argumentos que dará, esperando que no sean solamente justificaciones por la falta de avances. Por lo pronto, Ríos Estavillo deberá acudir al llamado, o en caso de no poder hacerlo, justificar su ausencia.