El tesorero de El Fuerte, Fabián Cázarez, confesó que el alcalde Gildardo Leyva quiere que renuncie

Promoción. El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se mostró ayer sorprendido de las versiones de que el Instituto Nacional Electoral lo reconvino por hacer “declaraciones ilícitas” en torno a la revocación de mandato. Sin embargo, no le han notificado nada, pero, según informes, no tardan en hacerlo. Eso sí, Vargas Landeros se engalló en el tema porque no negó que hizo promoción de ese ejercicio. Incluso, aseguró que lo seguirá haciendo porque tiene derecho para ello. Pero la promoción la hace como invitación a la ciudadanía a salir a las urnas el próximo 10 de abril para votar a favor o en contra. Y de ahí no lo sacan. Claro, todo mundo sabe que él está a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en esa responsabilidad.

Descansar más. El senador mochitense Mario Zamora Gastélum trae “una buena nueva” para los trabajadores, pero quién sabe para los empresarios. Y es que dio a conocer la reforma para que a los empleados se les otorgue 12 días de vacaciones anuales en lugar de cinco como está estipulado actualmente. Y los 12 días pagaditos. Zamora Gastélum está en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en donde se impulsa esa iniciativa.

Todo o nada. Los líderes sindicales del Conalep en Ahome ya informaron a su gente que rechazaron la oferta del gobierno rochista de solo aportarles 10 millones de pesos en lugar de los 19 para subsanar el recorte de salario que les hicieron. Ya se maneja que el movimiento en esa institución va a cobrar nuevos bríos hasta que a los trabajadores les restituyan el salario que tenían.

Crisis. Los tumbos que ha dado el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, se acumularon muy rápido e hicieron crisis en tan solo cinco meses. Fue cuestión que se hablara de la renuncia de Fabián Cázarez como tesorero para que los fortenses tuvieron una mejor película del caso. Por boca de Cázarez hoy se sabe que su renuncia fue a petición de Leyva y no por motu proprio, como inicialmente trascendió. Además, que se la iba a entregar al alcalde, pero al recibir el respaldo de un puñado de regidores y de otras personas rectificó y no va a renunciar. Es muy factible que alguno de esos regidores a la hora de la hora se le echen para atrás, como José María Flores, que fue el “mensajero” del alcalde para pedirle su renuncia. Cázarez asegura que “Chema” está con él. Eso está por verse. Lo que sí es que Cázarez se envalentonó porque asegura que el alcalde se montó en su macho de que renuncie y pues él también a no renunciar. Lo peor es que Leyva niega que le pidió la renuncia a Cázarez y que no tiene ningún problema con él. De plano. Adjudica el conflicto a especulaciones de los medios de comunicación, cuando es el tesorero el que “ya cantó”.

Los enredos. Para recomponer su gabinete para atemperar el escándalo por el caso del tesorero, el alcalde Leyva hizo dos nombramientos que suplen a los que les pidió su renuncia. A María Guadalupe Torres Zavala la colocó como directora del Instituto Municipal del Deporte, en lugar de Álvaro “El Menudo” García, y a Miguel Ángel León Chávez como director de Turismo, en sustitución de Zachenka Urías. Dicen que la salida de “El Menudo” provocó el rechazo de un sector importante de fortenses, a tal grado que Leyva les tuvo que prometer que este iba a estar cerca de él. El alcalde mandó a una regidora a pedirle la renuncia a Álvaro García, como ahora al regidor José María Flores para pedírsela a Fabián Cázarez. No da la cara y los regidores, muy obedientes, le siguen el juego.