El testamento político de AMLO

audima

Nadie conoce ni sabe qué dice el testamento político que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que ya hizo, para el caso de fallecer en el ejercicio de gobierno; sin embargo, dice que tiene confianza en que va a concluir su mandato constitucional, pero se trata de prevenir cualquier contingencia después que acaba de salir del hospital militar donde le practicaron un cateterismo cardiaco.

Asegura que se tiene que garantizar la gobernabilidad y la continuidad de la Cuarta Transformación que encabeza. La salud de AMLO ya ha provocado varias zozobras: primero cuando tuvo un ataque cardiaco, luego ha salido de circulación porque se ha contagiado dos veces de covid, aunque ahora reporta que está sano, ya se reincorporó a sus labores y proyecta reiniciar sus giras a los estados.

El trabajo del presidente de la República es muy intenso, hay mucho estrés y a como se ve, su salud es precaria, por lo que reconoce que sería irresponsable no prever el futuro y dejar al país al garete. Intenta garantizar que sus proyectos sigan adelante y no sean truncados por la oposición, por lo que se deduce que propone a alguna persona de su entera confianza para sucederlo.

Por ley, después de dos años de gobierno, en caso de falta definitiva de presidente, el secretario de Gobernación, en este acaso, Adán Augusto López, asumiría la presidencia, pero no podría cambiar a los secretarios de Estado ni designar otros nuevos. Después el Congreso federal, con mayoría simple de los votos de los diputados y los senadores elegiría al nuevo presidente, por lo que la designación quedaría en manos de Morena.

Se especula que en el testamento político López Obrador estaría recomendando a los legisladores morenistas que voten por alguna persona de su confianza, y como tiene una gran influencia entre los morenistas, más bien algunos dicen que “él es el partido”, se garantizaría que se elegiría a quien él recomiende. Antes, el último presidente que ha fallecido en funciones fue Benito Juárez, y lo sucedió Sebastián Lerdo de Tejada, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 4 años después ganó la elección Porfirio Díaz, que se convirtió en dictador.

Como en todo hay claroscuros, los morenistas apoyan con todo a AMLO y no quieren que le pase nada, se congratulan que hay regresado con salud, mientras que gran parte de la oposición lo odia y hasta ha deseado que le pase lo peor.

Popurrí. Hoy, el gobernador Rubén Rocha retoma las semaneras, después que el lunes pasado se ausentó para asistir al arranque del análisis de la propuesta de reforma eléctrica que se efectuó en la Ciudad de México y dejó en su ausencia al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.

Hay expectativas porque se presume que se dará a conocer la lista de los 400 médicos que serán beneficiados con plazas de base.

SÍNDICOS. Por ley los partidos no deben participar en los plebiscitos para síndicos: Morena casi no existe, el PRI y el PAN ya no tienen fuerza, por lo que el equipo del alcalde Gerardo Vargas es el que se llevará la tajada del león.

Tengo un testamento político para garantizar la gobernabilidad”, presidente Andrés López