Hace unos días gracias a @lenompb, me di cuenta que ya estamos a poco tiempo de cumplir un año en esta pandemia global.

Con esto, caí en cuenta que ese año se me fue volando, aunque puedo asegurar que para otros tal vez no. @lenompb subió un post que decía lo siguiente: “Hace ya casi un año desde que me he quedado en casa, he subido un montón de peso, no aprendí ningún idioma nuevo, dejé las miles de rutinas de ejercicio diario y me quede con la de siempre, no he logrado arreglar mi closet, sigo con los mismos vicios, nunca volví a tener fiesta por zoom, es más, me choca zoom.

Lo que sí es que ahora cocino más, tengo detectada perfectamente la hora en la que entra la mejor luz por mi ventana, hablo horas y horas por teléfono fijo con tod@s mis amig@s como en la secundaria, me pongo mascarillas más seguido, he leído más y medito en las mañanas...

No soy mejor persona desde que comenzó la pandemia solo ahora aprecio lo simple y eso me hace feliz. Ya casi es un año, se va el tiempo muy rápido”.

¿Qué fuerte no?

Me hizo pensar sobre todo en lo relativo que es el tiempo.

A veces sentimos que logramos hacer muchas cosas en un día pero no terminar nada en un mes.

A veces en un año tu vida se transforma completamente, a veces solo se cumple un año más de logros pequeños.

Para un recién nacido, mes con mes se ven cambios muy significantes en su carita y en su evolución y en cambio hay unos que no cambian ni de corte de pelo en años.

Digo... Si nos vamos un poco más drásticos, pudiéramos hablar hasta de minutos.

No es lo mismo un minuto en el café con las amigas a un minuto de plancha en el gimnasio, o ese último minuto que se tiene para mandar algún trabajo.

Pero eso sí, cada minuto, cada día, cada mes es nuestro. Nosotros decidimos como pasarlo y como invertirlo, independientemente se sienta corto o una eternidad; el tiempo seguirá pasando y vaya que no da para atrás. Por eso ¿en qué se te van a ti las horas?

