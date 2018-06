El tiempo de los cacicazgos languidece en Sinaloa

A Mario López Valdez y su principal operador político, Gerardo Vargas Landeros, Sinaloa debe la extinción de un cacicazgo que a lo largo de décadas esquilmó a la zona del Évora: el de Mario Rivera, el Mayo Beto.



Ahora tal vez sea el gobernador Quirino Ordaz Coppel quien acabe con el otro oligarca rural del mismo valle: José Manuel «Chenel» Valenzuela, quien ha sido tres veces alcalde de Angostura por tres diferentes partidos políticos.



En principio, Quirino impidió que Chenel buscara la reelección como alcalde, puesto que, como gobernador, prefiere tratar con gente seria. De todos modos, Chenel se coló como candidato del frente PAN-PAS-PRD-MC a diputado local por el noveno distrito. Se dice, se rumora, se comenta que puede perder, pues sus chistes cada día le parecen más salados al electorado evorense.



En cambio, quien ya prácticamente tiene la presidencia municipal de Angostura en sus manos es Aglaee Montoya, candidata de la coalición PRI-PVEM-Panal. Se la ha ganado a pulso, y, si algo ha demostrado a lo largo de su trayectoria la joven exdiputada, es responsabilidad y honestidad. No son cualidades que mucha gente encuentre en su principal contrincante, que es nada más y nada menos que Alejandro Rivera Camacho, el hijo del Mayo Beto, quien pretende reinstaurar su poderío, ahora a través del PAN, el PAS y sus aliados. La candidatura del Mayito Beto, como llaman al júnior, en realidad no tiene ni la mínima posibilidad frente a Aglaee.



Si en esta elección los votantes le dan la espalda a Rivera y a Valenzuela, créanos que el valle agrícola del Évora (Salvador Alvarado, Mocorito, Angostura y parte de Badiraguato) resurgirá como nunca, sin cacicazgos, que solo perjudican a esta zona de Sinaloa y retrasan su desarrollo democrático.



EFECTO BOOMERANG. Dicen los que saben que el tiempo coloca a cada quien en el sitio exacto que le corresponde. De ser así, las campañas de desprestigio en contra del exgobernador Mario López Valdez y miembros de su equipo habrán de quedar en el olvido, más pronto que tarde. Al menos un servidor cree en el poder de la Justicia (así, con mayúscula) que logra resarcir los daños, de un modo o de otro.



Hoy, por ejemplo, queda claro que Malova ha trabajado más en favor del PRI y sus candidatos que aquellos que lo acusaron de traición a su partido.



No es desleal un hombre que renuncia a su militancia cuando el instituto político al que pertenece le niega una oportunidad y decide buscarla por otra vía después (solo después) de separarse públicamente del que fuera su partido.



Alta traición, en cambio, es decir «la política por delante, y por abajo ¡bolas!», ser coordinador estatal de campaña de un candidato presidencial y trabajar, en los hechos, para el signo político contrario.



Como dicen los tuiteros: tú sabes quién eres.



EL DE LA TRISTE FIGURA. «Colosal cierre de AMLO en Culiacán», tituló la alianza Morena-PT-PES el boletín sobre el acto de Andrés Manuel López Obrador ayer en Culiacán.



En realidad, estuvo lejos de ser un buen acto siquiera, mucho menos «colosal». Le faltó corazón, entrega, alegría, todo eso que sí tuvo la visita de José Antonio Meade el domingo a Los Mochis y Guasave. Quienes asistimos, lo sabemos. Los que no, que comparen videos, fotos, discursos. A AMLO se le ve cansado, sin fuerza, es repetitivo en sus frases mil veces escuchadas. «X2», como escriben los millennials.



RECORDATORIO. Al final, el más grave riesgo para México es que una elección nos divida como sociedad. La prudencia dicta respetar la opinión ajena y, sobre todo, aquello que una vez dijo el Premio Nobel de Literatura José Saramago y que el lunes recordó en Twitter una amiga entrañable de quien esto escribe, la editora, académica y expresidenta del Conaculta, Consuelo Sáizar:



«He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro».