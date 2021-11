El trabajo de dar la vida por desconocidos

Maestros de los diferentes niveles educativos de Ahome se manifestaron ayer en el centro de vacunación contra el coronavirus ubicado en el Centro de Usos Múltiples para exigir la aplicación de la segunda dosis.

Los ánimos se calentaron tanto que estuvieron tentados a impedir que se vacunara, lo que hubiera sido un grave error.

Está bien que exijan, se manifiesten para presionar, pero de eso a bloquear el proceso de vacunación a otros hay un mar de diferencia.

Los maestros fueron uno de los sectores atendidos como prioridad. Incluso, aunque ya ni fueran a la escuela. Se les aplicó la vacuna de una sola dosis. Ese es el esquema de la CanSino, que ahora quieren trastocar.

Es comprensible su preocupación por estar mejor protegidos contra el virus y con la añadidura de que ya están regresando a las escuelas. Sin embargo, sus inquietudes no deben ir más allá. De hecho, el planteamiento no es nuevo, pero hay sectores que aún no están vacunados.

Leer más: Maestros no están contemplados para segunda dosis: Delegado de programas federales en Sinaloa

Ya el coordinador de los Programas Federales en Sinaloa, Juan de Dios Gámez, reveló que por lo pronto no están contemplados para una segunda dosis. Sin embargo, sería sensato que analizarán esa posibilidad. No descartarla.