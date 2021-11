El trabajo en equipo

Hay actividades que requieren el trabajo colaborativo. En la escuela considero que es una muy buena oportunidad de participar con los compañeros, de aligerar la carga, de conocer a los integrantes, de sacar provecho a las habilidades individuales, de ampliar los conocimientos cuando vemos cómo trabajan los demás. Incluso de entender mejor la actividad que el profesor deja.

Pero es tan común toparse con los comentarios de quienes prefieren realizarlo de manera individual. Muchas veces es porque no hay una convivencia con los compañeros; otras veces es porque saben que no se trabaja parejo, pero en definitiva es porque no conocemos lo que el otro puede aportar al equipo. Cuando entramos al mundo laboral no tenemos opción, tenemos que adaptarnos al grupo asignado, aprendes a organizarte y a buscar el equilibrio para sacar adelante el trabajo.

Cuando se logran buenas dinámicas, estas prácticas significan el éxito de muchas empresas.

En muchos aspectos de nuestra vida necesitaremos trabajar en equipo, incluso dentro de la propia familia. Así que es de vital importancia entender los pilares para lograr esa mecánica colaborativa. Es fundamental tener una buena comunicación entre los integrantes para poder organizarse. Hay que ser claros y concisos. Aunque seamos compañeros de un mismo grupo y todos estemos estudiando el mismo nivel, siempre deberá haber un coordinador, un líder que identifique las habilidades de cada uno de los integrantes y que asigne las tareas según lo reconocido. Esto hará que cada uno saque provecho de lo que mejor sabe hacer. En el aula nos puede ayudar el profesor cuando el grupo es nuevo, aunque muchas veces los mismos alumnos conocen mejor a los compañeros. En casa, la mamá puede coordinar las actividades según las edades de los hijos.

Es necesario conocernos para poder identificar nuestras habilidades y capacidades. También reconocer lo mismo en el resto de los integrantes para saber en qué nos complementamos. Esto ayudará a equilibrar las actividades. Confiar en cada uno de los miembros del equipo es elemental para el buen desempeño. Si sabemos que todos trabajamos para un mismo fin, que cada integrante cumple con su parte, se obtendrán mejores logros en un buen tiempo.

Otro de los pilares es la responsabilidad que se asume al trabajar de manera colaborativa donde sabes que hay necesidades e intereses de equipo por encima de las personales.

Cuando logramos esta sinergia, cada uno de los individuos podrá sentirse parte de algo, descubrirán que el trabajo es compartido, se adquieren conocimientos, se amplían los puntos de vista y se visualizan otras perspectivas. También ayuda a que se promuevan las relaciones interpersonales.

Ya sea en la casa, en la escuela o en el trabajo, aprender a trabajar en equipo motiva y es de gran aprendizaje. Fomente este tipo de actividades cuando sea posible. Haga ver a cada uno de los integrantes que todos son responsables para un mismo fin. Plantee objetivos claros; en vez de criticar lo que salió mal, haga hincapié en lo que se puede mejorar; recalque el beneficio, ayude a ver lo positivo y, sobre todo, sea un ejemplo.