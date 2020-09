El trabajo interno y fortalecimiento de estructura del PAS llama la atención

Deben voltear a ver al PAS. Partidos políticos, grupos políticos y todo aquel actor político interesado en la elección de junio del 2021 debe voltear a ver lo que está haciendo el Partido Sinaloense. El PAS tiene tiempo inmerso en su recomposición interna muchos meses.

El PAS ya va dándole forma a su estructura en cada uno de los distritos electorales de Sinaloa. En estos momentos se encuentran trabajando en los distritos electorales del sur del estado. Se trata de la estructura operacional con nombre y apellido para cada sección electoral.

Sí, leyó bien. Pareciera que el líder y fundador del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen, aprendió la lección, porque desde hace 12 años ha estado metido en la jugada politicoelectoral en el estado, pero sus alianzas no le han dado resultados positivos. Sus alianzas han fallado y también la estrategia electoral. Hoy pareciera haber aprendido la lección. En corto, Héctor Melesio Cuen nos comentó que se está trabajando en la estructura del PAS. Dice que ve a los demás partidos metidos en pleitos y divisiones:el PRI por un lado, Morena por el otro y el PAN en iguales circunstancias. En el PAS, afirma, se trabaja con objetivos medibles y claros. Y si nos basamos en los datos que a diario comunican en el PAS, entonces realmente se está trabajando. Cuen comenta que no está obsesionado por volver a convertirse en candidato. Pero claro, las circunstancias habrán de tomarse en cuenta. Reconoce que la elección de junio del 2021 sin duda será atípica, sin precedente, impactada por la pandemia. Y jugarán un papel muy importante las redes sociales y los medios de comunicación. Pero también la estructura que tenga cada partido.

Quiere el Gobierno acabar con la pesca. Para el secretario de Pesca en Sinaloa, Sergio Torres, está clara la intención del Gobierno federal. En el presupuesto que presentó para el 2021 no se contempla para nada el interés de aplicar el subsidio al diésel y la gasolina que utilizan las lanchas. Y no solo eso, solamente contempla 582 millones etiquetados para Conapesca. Estos apenas le servirán para el gasto corriente del aparato burocrático. Se refirió a que se destinará, según el presupuesto presentado, mil 500 millones “en forma general para la pesca”. Pero por experiencia, los recursos no etiquetados se pueden destinar a muchas otras cosas. Incluso retirarlos de Pesca para otros renglones. Señaló que 22 de 23 programas de apoyo a la pesca los desapareció el Gobierno federal. Por lo que se refiere al arranque de las capturas de camarón en la zona sur de Sinaloa, dijo que están marcadas por contrastes. En la zona pesquera de El Rosario se reportaron en el primer día capturas de 50 a 150 kilos de camarón por panga, mientras que en el Huizache apenas se llegaron a 10 y 20 kilos. La zona estuarina de Escuinapa se autovedó. Datos nada halagüeños.

Inédito. El presidente López Obrador les mandó la Unidad de Inteligencia Financiera a los productores de Chihuahua que protestaron por la falta de agua y sacaron de ese lugar a la Guardia Nacional. La respuesta fue esa a la demanda y exigencia de los chihuahuenses. Ayer se dio a conocer que a los líderes que participaron en las protestas les congelaron cuentas bancarias. Hasta una en donde uno de los dirigentes recibía su pensión como jubilado. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que este hecho es un acto de venganza del Gobierno federal. Esto lo único que provoca es que los ánimos se exacerben y la división entre mexicanos crezca en momentos que debe de prevalecer la unidad.