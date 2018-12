El trato a los animales, reflejo de crueldad

Quién sabe si sea el auge de las redes sociales lo que ha evidenciado muchos actos de crueldad que el ser humano, en especial adolescentes, ejercen sobre animales indefensos, o si este tipo de actos siempre han estado ahí, pero antes eran menos conocidos y permanecían en el anonimato. Lo que sí es un hecho es que la forma en la que el ser humano trata a esos seres indefensos es un reflejo de lo que alberga en su interior, y es por todos bien sabido que los más sanguinarios y peligrosos asesinos han iniciado su historial criminal torturando y matando animales, es por esto que la crueldad es un indicio de que falta salud mental.

En Sinaloa falta mucho por hacer, tanto con las leyes de protección animal, como con la educación en el hogar y en los planteles, y es que quien respeta a un gato, un perro o cualquier otra especie puede ser más empático con sus semejantes y, por ende, un mejor ciudadano. Muchas de las víctimas indefensas y silenciosas de diversos tipos de maltrato son precisamente los perros y gatos en situación de calle, y aunque cada vez hay más asociaciones que ven en pro de su protección, lo cierto es que no hay manos que alcancen para proteger cuando no se trabaja en sensibilizar. El llamado a los ciudadanos es siempre a esterilizar, y así previenen el sufrimiento de aquellos que no encuentran un hogar donde los cuiden y protejan.