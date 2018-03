El último año del Titán

A los 35 años de edad, 36 a partir de mayo, con dolor en la espalda, pero el deseo de contribuir, Adrián González se apresta para vivir una nueva etapa en Grandes Ligas ahora con los Mets de Nueva York. Creo que podríamos estar viendo los últimos turnos como profesional del elegante primera base. Esa lesión de espalda no lo ha dejado libre por mucho tiempo. De momento su promedio en la liga de la Toronja es de .190, pero eso es lo de menos, está trabajando en detalles, puliendo cosas en su swing para mejorarlo. Parece que no tiene competencia en la primera base, ya que Dominic Smith, el inicialista del futuro de Mets, se encuentra fuera de circulación, anda lesionado. En defensa no hay duda, es de los mejores en la posición de primera base en estos tiempos. Aunque él ha fintado con el comentario, yo pienso que esta es la campaña de despedida, a menos que luego de terminar contrato en este 2018 le surja alguna oferta de un año tras poner muy buenos números con los metropolitanos.

Los mejores de LMP

Se dieron a conocer los mejores elementos de la temporada 2017-18 de Liga Mexicana del Pacífico y no encontramos sorpresas. En algunos departamentos fue lucha cerrada, pero los votos marcaron al ganador. Ahí nada que alegar. José Manuel Rodríguez se llevó el premio al jugador más valioso, es la segunda presea para el gran “camarero” de los Charros de Jalisco. Tuvo una lucha bien cerrada con otro gran protagonista de la temporada, Sebastián Elizalde de Tomateros, el campeón bateador. En lo personal, mi voto fue para Elizalde pero luego de varias horas de decidir entre él y Manny. Creo que ha sido el año más parejo en cuanto al JMV en mucho tiempo. El mánager del año fue Willie Romero. Piloto de estreno que se quedó a dos outs de llevar a los Mayos al campeonato. Lo hecho en temporada regular, luego de un inicio complicado donde perdieron 4 de los primeros 5 juegos, la forma en que levantó a la tribu lo ponen en lugar especial. Une su nombre a otros buenos manejadores que se han llevado este trofeo. Navojoa obtuvo 38 triunfos en temporada, casi no realizó movimientos de jugadores extranjeros aunque sí de mexicanos. La adquisición de Paul León logró mejorar su defensa y su pitcheo, muy competitivo, los puso en la antesala del título. Benjamín Gil fue el gran competidor de Romero por el premio a Mánager del Año. Los guindas que terminaron ganando su título 11 obtuvieron 39 victorias en la campaña. Al piloto de Tomateros le dieron el trofeo como mánager campeón. Jaime Lugo fue artífice de la rotación para Navojoa al ganar cinco juegos y merecidamente obtuvo el trofeo al Novato del Año. Hubo competencia interesante de los debutantes, pero Lugo estuvo por encima del resto.

Medida extraña

Empezar el inning 10 con corredor en segunda base al estilo del beisbol amateur internacional es la nueva medida dentro de las Ligas Menores profesionales. A mí no me gusta. Pero entiendo que se busca acelerar los tiempos de juego. Sin embargo, al empezar así supongo que habrá más emoción y más presión para los lanzadores.