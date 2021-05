El último debate entre candidatos a gobernador deja más dudas que certezas

Más dudas que certezas. El segundo y último debate organizado por el Instituto Estatal Electoral dejó más dudas que certezas. Vimos un Rubén Rocha Moya candidato de Morena-Pas que perdió su propia personalidad para intentar ser una copia de López Obrador. Hasta las mismas propuestas. Un Rocha Moya con una imagen de alguien que ya prefiere que esto se acabe, porque ya le cuesta mucho trabajo la campaña. Vimos un Mario Zamora, candidato a la gubernatura por PRI, PAN y PRD que le falta contundencia. Que pudo dar mucho más. Que decidió más mostrarse como “gobernador” a ser el puntilloso, el que marcara la diferencia. Observamos a un Sergio Torres de Movimiento Ciudadano como siempre. Entrón, pleitista, cuestionador y descalificador que si bien le llega a muchos ciudadanos, alguien debió de haberle dicho que a estas alturas de la campaña ese discurso no le permitió crecer lo suficiente. Vimos a una Rosa Elena Millán de Fuerza por México ajena a todo y metida en su propio rollo. Un Arnulfo Mendoza del Partido Encuentro Social que acusó en todo momento y descalificó en todo el debate a Rocha Moya y logró evidentemente molestarlo. Mendoza lo acusó de haberle enviado a un mensajero para que declinara a su favor. Se pudo observar y escuchar a una Yadira Cabrera de Redes Sociales Progresistas más inclinada en descalificar a Melesio Cuen y al Partido Sinaloense, como que trae asuntos pendientes en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Observamos a un Misael Sánchez que suplió de último momento a Tomás Saucedo por el Partido Verde haciendo un esfuerzo por plantear la propuesta “verde”. Tomás Saucedo declinó a favor de Rocha Moya. Y Misael Sánchez que lo suple coqueteo con el candidato de Morena-Pas. Así que no extrañe que también decline. Fue un debate que dejó el estado de cosas igual. Cada candidato se proclama vencedor. Y no solo de este debate, sino hasta de la contienda electoral. Y se equivocan. Porque este 6 de junio llegará el veredicto final. Y podría ser una sorpresa.

Leer más: ¡Si, el crimen se organizó para el fraude electoral!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Zamora se lo dijo… Rocha calló. En la sexta replica del desarrollo del debate, Mario Zamora candidato del PRI, PAN y PRD se dirigió a Rubén Rocha Moya: “Así no… han estado intimidando a nuestra gente en tu nombre… Están compitiendo a la mala… Si no eres tú, ojalá y desautorices a quien lo está haciendo en nombre tuyo”. Luego llegó la acusación del candidato del PES, Arnulfo Mendoza, que señaló a Rocha Moya de estar utilizando recursos ilícitos en su campaña”. Ni el señalamiento de Zamora y tampoco el de Mendoza, recibieron respuesta.

Leer más: Quiere el Banco de México

Todo a la alza. Nadie protesta. Pero el precio de la gasolina ya supera los 21 pesos el litro. No fue un “gasolinazo”, fueron varios de poco a poco. El precio del gas doméstico aumentó más del 20 por ciento. Y las quejas, los reclamos no se han hecho sentir. Los productos de la canasta básica están comenzando a dejar de ser accesibles. Sinaloa, de acuerdo a las cifras oficiales del Gobierno Federal, es uno de los estados con más bajo salario en el país. Los distractores por parte del Gobierno Federal son constantes. López Obrador prometió reducir el precio de la gasolina. Cada vez que usted acuda a una estación de servicios se dará cuenta de la realidad. Los ciudadanos están distraídos en las campañas políticas, en los distractores que a diario se lanzan desde Palacio Nacional. Urge que se den cuenta y decidan qué hacer.