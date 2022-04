El valor de entender

audima

“La actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender, porque entender es ser libre”

Baruch Spinoza

Ser libre no es fácil, nunca lo ha sido. La prisión más dura está en nuestro entendimiento. Tenemos la llave, pero es necesario quererla encontrar. Aprender para entender dice Spinoza.

Vimos en las últimas semanas el perfil de un país que alegra a unos y preocupa a otros.

El sábado pasado, en “La Casa de los Espíritus”, escuché al senador Trueba decir con tristeza “qué equivocado estaba” respecto al poder de los militares. México no tuvo en la segunda mitad del siglo XX los conflictos que tuvieron varios países de Latinoamérica, de las dictaduras recibimos emigrados, personas que encontraron trabajo y paz, contribuyentes de cultura. La experiencia de ese dolor y la impotencia que produce la ruptura democrática no lo registramos. Prueba de ello la realidad.

El combate que han iniciado desde el gobierno federal en contra del Instituto Nacional Electoral preocupa a quien entiende su valor para la democracia. México ha sido y es con el INE, antes IFE, una nación más fuerte. Perderlo significaría claudicar en la construcción democrática. La sociedad se ha encargado con el paso del tiempo en las últimas tres décadas de elegir a quienes quiere en la tarea de gobierno. Así llegó el actual presidente, y así han cambiado los estados y los municipios a sus gobiernos. Nadie puede negar cómo hemos cambiado. Quien logra el poder no quiere dejarlo, es consustancial al propósito de los partidos políticos. Ese no es el punto. Sí lo es la forma en cómo se empeñan en conserva el poder.

El presidente ha puesto a las fuerzas armadas en situación difícil, no lo van a reconocer abiertamente generales y almirantes, pero su formación y lealtad al país debe ser un dilema a resolver. Quiero pensar que México es más grande que cualquiera que quiera exponerlo a la debacle. No retrocedamos en la historia, la etapa de los caudillos ya pasó, el “sufragio efectivo, no reelección” debemos repetirlo incesantes.

López Obrador ha insistido un día y otro también en dividirnos. Las semillas de odio fueron sembradas, que se logren o no dependerá de nosotros, mexicanas y mexicanos. No permitamos que lo bueno construido en la historia del país se vaya por la borda.

El discurso bordado en torno a la corrupción y la pobreza tiene punto de encuentro para todos y todas. No queremos la corrupción y queremos que los números de pobreza se abatan, como se hacen las cosas es donde no estamos de acuerdo. Insisto en la importancia de otorgar los apoyos económicos con sentido de equidad, no de universalidad; en transparentar el ejercicio de la función pública, en abrir proceso a quien falle en el ejercicio. No veo a nadie en la cárcel fuera del odio que retiene a Rosario Robles, clara violación del proceso, y no hay rubor para hacerlo. Ciudadanía responsable, analítica, seria, necesita el país, que encuentre la llave del conocimiento y sea libre para elegir. No es la condición socioeconómica. Es la educación la fuerza que puede liberarnos. Cuantos y cuantas pensé libres. No lo son. México en riesgo. Razón de ser con el valor de entender.

Posdata. – Vendrá el tiempo que entenderemos que gobernar es hacer el bien. La democracia como sistema si acaso rebasa los dos siglos, aporta a su permanencia.

Topolobampo, amor y dolor de mi vida. Sigue la soberbia.