audima

El valor de la gratitud es universal. La palabra gracias tiene equivalencia en todas las lenguas. Es un sentimiento de valoración y aprecio ante un bien recibido, ya sea espiritual o material, hacia el prójimo o hacia la divinidad.

La etimología de la palabra gracias ayuda a explicar su sentido, y su gama de significados es exquisita en todas las lenguas. Esta palabra proviene del latín gratie, deriva de gratus (agradable, agradecido) y el origen gratia, en latín, significa la honra o alabanza que, sin más, se tributa a otro. En griego es kharis (gracia), raíz de la palabra kharisma (don gratuito). En sánscrito, la palabra grnáti significa cantar la gracia, en avéstico es gar (alabar); en lituano, gerbty (honrar).

Es una de las palabras predilectas del ser humano y hay algo de magia en ella; es común para cualquier persona, sin importar su raza, condición social o situación en la que se encuentre. La gracia es una ofrenda gratuita, constituye una demostración de humildad y reconocimiento. No hay persona, por indiferente que sea, que no haya correspondido una acción de la forma más pura que existe: pronunciar la palabra gracias o expresarla a través de una sonrisa, una mirada, un ademán, un gesto afable; y que, además, no haya sentido esa fuerza que se llega a encontrar más allá de la palabra.

La gratitud en una costumbre común en la mayoría de las religiones; es un sentimiento religioso universal, no solo significa un acto de reciprocidad. La palabra gracias, en sí misma, representa una plegaria.

Agradecer es ampliar la mirada hacia las cosas buenas que pasan a nuestro alrededor; simboliza recuperar la capacidad de asombro. Agradecer lo bueno, lo malo -mientras no hayamos perdido la lección- y las realidades ordinarias. La gracia es iluminación, absolución, nombre, regalo, cualidad, aprecio; es satisfacción por la piel que me viste, por la lluvia, persistente y delicada; es dar gracias por las cosas que no fueron como las teníamos planeadas, por el cuento de hadas sin final feliz (que nos permite resurgir de las cenizas de la adversidad). Significa dar gracias por retomar el vuelo, por el pan en mi mesa; la gratitud representa una acción que expresa la bondad del alma.

Practicar la gratitud produce bienestar, empatía y optimismo. El psicólogo norteamericano Robert Emmons ha dedicado gran parte de su carrera a investigar el papel que juega el agradecimiento en nuestra vida y lo resume en tres beneficios fundamentales: mejora la salud física y mental, crea una mayor felicidad y un sentimiento de conexión más fuerte con las personas que nos rodean.

Es difícil ser optimista en un mundo en donde es políticamente correcto ser pesimista, pues la fuerza de la costumbre nos impide valorar, pero es importante volverlo un hábito. Somos animales sociales y un agradecimiento sincero es una manera de aceptar que necesitamos de los demás, que nuestras vidas están incompletas si estamos solos y es, además, una muestra de humildad ante la vida. “Solo un exceso es recomendable en el mundo: el exceso de gratitud” (Jean de la Bruyère).