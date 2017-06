El valor de una comunión

Con motivo de la solemnidad de Corpus Christi, el papa Francisco destacó la conveniencia de tener una fiesta dedicada a la eucaristía para expresar nuestra adoración a Cristo, que se nos entrega como comida. Comulgar significa abandonarnos con confianza a Él. Así, el amor recibido por Cristo alimenta nuestro amor por Dios y por los demás, concluyó el papa.En el siglo 19, John Henry Newman era un prominente profesor protestante en Oxford; además, rector de Santa María, la capilla universitaria. Al estudiar el catolicismo no pudo resistir la atracción del Santísimo Sacramento, y decidió convertirse. Un colega quiso convencerlo de que no lo hiciera: “Piensa lo que haces. Si te haces católico, pierdes todas las rentas de…”, y dijo la cifra de los miles de libras que no tendría. Pero Newman le contestó: “¿Y qué es eso comparado con una sola comunión?” Newman valoraba más la eucaristía que todo. Y no solo fue despojado de sus bienes, sino fue rechazado y discriminado por la comunidad académica y sus supuestos amigos le retiraron su apoyo y el trato. Newman no se arrepintió. Fue ordenado sacerdote, y designado cardenal por el papa León XIII. Su ejemplo nos da a pensar a qué estaríamos dispuestos nosotros por una comunión.Quienes no comulgan porque no sienten fervor, es como si dijéramos que no nos acercamos al fuego porque tenemos frío. Hemos de recibir a Jesucristo, horno de amor encendido. La comunión frecuente es fuente de gracia que nos hace crecer y ser fortalecidos en la fe, y así sostenernos y confortarnos en las dificultades.