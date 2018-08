El verdadero cáncer del Incan

Marcado caso de complicidad, conflicto de interés y corrupción, afecta la reputación e imagen del Instituto Nacional de Cancerología (Incan). Tema que ha llamado la atención de su propio Órgano Interno de Control (OIC) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El tema en cuestión, y que ya traen en el radar los sabuesos de Arely Gómez, es la contratación de servicios de “concierge” (conserjería) a la empresa SOHIM, que preside la colombiana Juanita Ramírez, para la aplicación de pruebas moleculares con el fin de detectar el cáncer de mama.

La cuestión es que las pruebas fabricadas por la compañía norteamericana Agendia Inc., bajo la marca MammaPrint, son vendidas a ese instituto que encabeza Abelardo Meneses con un sobre precio de casi el doble de su valor de mercado.

Fuentes internas, conscientes del cambio de administración que se avecina, nos informan que el ex director de este Instituto, Alejandro Mojar, es socio según el acta constitutiva de SOHIM y, presuntamente, vinculado con el actual director general del Incan, en este negocio en particular.

La sospecha y evidencias afloran cuando el susodicho instituto convoca a licitación pública para la contratación del servicio de aplicación de pruebas moleculares para la detección de cáncer de mama. Se hace presente una tramposa práctica muy socorrida en licitaciones amañadas.

En el primer evento, SOHIM presenta su propuesta y ésta es descalificada en automático por negarse a presentar su acta constitutiva, requisito básico para la subasta. En el segundo evento, sucede exactamente lo mismo y SOHIM es nuevamente descalificada.

Sin embargo, ya en el tercer evento, el Incan resuelve la contratación de SOHIM por adjudicación directa. Y con un final feliz, Abelardo Meneses, Alejandro Mohar y Juanita Ramírez logran su jugoso objetivo económico. Así de fácil, así de sencillo.

El verdadero cáncer son este tipo de personajes que defraudan y ordeñan a las instituciones de servicios de salud, además de que lucran con el sufrimiento de los enfermos. La promesa de Andrés Manuel López Obrador de acabar con la corrupción en un rubro tan sensible como es la salud, ojalá se cumpla.

INFIERNO EN LA TORRE

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se sigue cayendo a pedazos, cosa que no le importa nada a sus consejeros. Ahora el que se fue es Gerardo Valdés, director de Capital Humano. Es el cuarto director que cuelga los zapatos. Nadie le aguanta el ritmo al director general, José Oriol Bosch. Antes éste ex directivo del JP Morgan había forzado a Pedro Zorrilla a dejar la dirección Corporativa, el segundo de mayor antigüedad encargado de la auditoría, administración, relaciones internacionales, recursos humanos y área jurídica, que tenía las mismas facultades que el propio Oriol en las épocas en que presidían la Bolsa Guillermo Prieto y Luis Téllez. Antes se fue Luis Carbajo, director corporativo de Tecnología, que en su momento le reportamos se terminó yendo a la competencia: la Bolsa Institucional de Valores, la de Santiago Urquiza, y que al igual que Zorrilla, salió muy mal con Bosch. Y todavía antes, también por celo y malos tratos de aquél, se fue Jorge Alegría, director corporativo de Mercados, quien se fue a trabajar al Chicago Mercantile Exchange, desde donde le impuso tal presión al Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), que estaba bajo su responsabilidad en la BMV, que quedó reducido a su mínima expresión. Pero no crea que los empleados del grupo van a extrañar a Valdés: ¡noooooooooo!, al contrario: el ejecutivo resultó ser una fichita que casi acaba con el ánimo y dignidad de la tropa. Quiso que la BMV tuviera la distinción del Great Place to Work y en tres años se la negaron, las encuestas de clima organizacional salían cada año peor que optó por cancelarlas, aconsejó cambiar el esquema de bonos al personal y ahora todos los empleados ganan menos (dicen que se le adelantó a la política de Andrés Manuel López Obrador), nunca pagó la PTU y otras prestaciones porque contrató a empresas de outsourcing y los casos de acoso laboral y denuncias de personal crecieron 300% durante su gestión. La BMV es un verdadero desastre.

VIENE SUBSE DE MINAS

Poco a poco se van configurando los equipos que acompañarán a los nuevos secretarios en el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Le pasamos unos nombres que están sonando fuerte para la Secretaría de Economía que a partir del 1 de diciembre comandará Graciela Márquez. Apunte a Jesús Seade como próximo subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales, obvio por su papel de representante de AMLO en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Asimismo, considere en la Subsecretaría de Industria y Comercio a Juan Carlos Moreno-Brid, especialista en políticas para el desarrollo y crecimiento económico, maestro de Economía en el CIDE y licenciado en Matemáticas por la UNAM; también incluya al ex director de Planeación Internacional de Grupo Villacero, Francisco Quiroga, quien se hará cargo de la nueva Subsecretaría de Minas. Y así como surge ésta, la que desaparecería es la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, que actualmente opera la decana de esa dependencia, Rocío Ruiz Chávez.

REFUERZAN LA SECTUR

Donde ya quedó la alineación completa es en la próxima Secretaría de Turismo. Como le adelantamos, se confirmó el nombramiento del ex cónsul general de México en San Antonio, el tabasqueño Humberto Hernández Haddad como Subsecretario de Calidad y Regulación. La sorpresa de Miguel Torruco fue la designación de Simón Levy como subsecretario de Planeación y Política Turística. Impresionante su currículum: licenciado en Derecho con especialidad en Comercio Exterior por la UNAM, maestro en Administración y Dirección Internacional por el ITAM, reconocido como Young Global Leader del World Economic Forum y emprendedor global del Foro Mundial de Emprendedores. Doctor en derecho de las Asociaciones Público-Privadas y especialista en derecho chino. Fue director de la Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo de la CDMX y asesor del Consejo de Promoción Turística de la CDMX. Le adelanto que la Sectur desaparecerá la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico, que lleva Gerardo Corona.