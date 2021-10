El verdadero costo de Facebook

Facebook es la compañía dueña de redes sociales como Instagram, WhatsApp, y, por supuesto, Facebook. Últimamente, los productos de Facebook han causado división política y social, al nivel que han alcanzado a debilitar democracias y han generados grandes daños en la salud mental de sus usuarios.

Facebook tiene un gran potencial para unir y manifestar lo mejor de la sociedad, sin embargo, acontecimientos recientes nos invitan a cuestionar las acciones u omisiones que Facebook ha tomado para proteger la privacidad, seguridad y salud de sus millones de usuarios.

A principios de este mes, se revelaron en el Wall Street Journal los llamados archivos de Facebook, un conjunto de documentos que describen cómo Facebook tiene pleno conocimiento de los efectos perniciosos que genera. En ellos, se describe cómo Facebook privilegia a usuarios de alto perfil como celebridades sobre otros usuarios; se describe cómo Facebook sabe que Instagram es tóxico para muchos adolescentes, pero no lo reconoce en público, y cómo traficantes de personas y grupos militares se benefician de la plataforma para engañar e incitar a la violencia. Los archivos también muestran la respuesta de la empresa: en muchos casos insuficiente, inadecuada o nula.

Facebook sabe de estos problemas y sabe cómo resolverlos. Sin embargo, parece que la compañía no buscará solucionarlos porque ha elegido anteponer las ganancias económicas antes que la seguridad de las personas.

Facebook gana dinero a través de anuncios publicitarios, los usuarios ven anuncios en las plataformas y Facebook recibe una remuneración por ello. De esta manera, entre más se utilicen sus plataformas, más utilidades tendrá la empresa. Facebook explota esta ventana económica utilizando un algoritmo que decide qué publicaciones y en qué orden las verán las personas cada vez que revisan su feed. Es decir, en lugar de mostrar las publicaciones por orden cronológico, el algoritmo organiza las publicaciones según los intereses de cada usuario. Así, la gente mantiene su pulgar deslizado para ver más publicaciones. De esta forma: mayor tiempo en pantalla = más anuncios = más ganancias.

Ahora, lo que sucede es que Facebook no solo te muestra primero las fotos de tus amigos porque cree que te serán más interesantes. Hoy Facebook moldea nuestra percepción de la realidad porque elige la información que vemos todos los días, al tiempo que viola nuestra privacidad: todo lo que hacemos en el teléfono, cada búsqueda, producto, receta, servicio o información que buscamos en internet o en las aplicaciones es rastreada para mejorar los algoritmos de Facebook o de otras empresas de tecnología.

Esto genera un impacto más allá de que en Instagram te aparezcan anuncios de los pantalones de zara que buscaste ayer; un ejemplo es el escándalo de Cambridge Analytica, consultora británica a la que Facebook permitió acceder a los datos de 87 millones de usuarios que la consultora explotó para influenciar las preferencias de los votantes en las elecciones de Estados Unidos en 2016. Facebook había tenido conocimiento de esta violación de seguridad, pero no hizo nada para proteger a los usuarios.

Esto nos demuestra que Facebook no es gratis; nuestra información es el costo, es el producto con el que Facebook adquiere ganancias y crece sin importar las consecuencias sociales, económicas y políticas.

A Facebook le gusta desentenderse de la responsabilidad y quiere hacer creer que los problemas que presenta no se pueden resolver, presentando falsos dilemmas: o tienes un feed lleno de contenido extremista, divisivo y con posible información falsa o se viola el derecho a la libre expresión; te hace creer que debes elegir entre la supervisión de tu información de Facebook o tu privacidad; que para poder compartir fotos con amigos, también debes abrumarte de contenido violento. Que culpar a plataformas por divisiones sociales es un falso consuelo. Facebook te hace pensar que los problemas de seguridad y privacidad de sus plataformas son parte del “trato” cuando una persona quiere utilizar redes sociales.

Esto no es verdad. Sí es posible tener redes sociales saludables, que respeten la libertad de expresión, que alcancen a los consumidores y que no sean adictivas. Facebook sabe cómo lograrlo, pero no lo hará por sí mismo: necesita regularse.

Una solución a corto plazo buscaría modificar el algoritmo de la empresa para que las publicaciones aparezcan de manera natural, cronológica. Sin embargo, una solución más efectiva y a largo plazo implicaría buscar la regulación de las empresas de tecnología en ámbitos de seguridad y privacidad.

Así como se regulan los alimentos, productos como el tabaco y las medicinas, se deben crear leyes que eviten que productos tecnológicos dañinos lleguen al mercado. De igual manera, estas leyes deben buscar proteger los datos confidenciales de los usuarios. No se trata de un intento de los gobiernos de controlar las redes sociales. Teniendo el peso e influencia que tienen, las acciones de empresas como Facebook no pueden ser dejadas a discreción de unos cuantos ejecutivos.

La ley debe adaptarse a la realidad social que vive, y en el mundo actual, la tecnología forma una parte importante de la vida cotidiana: la caída de los servicios de Facebook hace unos días nos demostró cuánto dependemos de las aplicaciones.

Facebook e Instagram tienen un gran potencial para lograr hacer cosas buenas, pero en orden para lograrlas debemos presionar a Facebook a adoptar tecnología orientada a crear valor para sus usuarios. Una empresa como Facebook, con la influencia y daño que puede infligir, no puede limitarse a buscar beneficios para sus accionistas y no para sus millones de usuarios.

Un debate informado sobre esto es urgente y necesario. Todavía estamos a tiempo de presionar para que se cambien las reglas con las Facebook juega, de cambiar algoritmos tóxicos por fotos de amigos en orden cronológico, sin información exterior que inunde el feed.

Todavía estamos a tiempo de volver a una red realmente social. De lo contrario, el extremismo y división social en las redes será solo el comienzo.