El verdadero handicap que tiene el PRI en Sinaloa, que no lo salpique lo nacional

Cómo evitarlo. La debacle priista es evidente. A escala nacional difícilmente se puede frenar su caída. Y con ella se arrastra a un buen hombre como es José Antonio Meade, el único de los cinco aspirantes presidenciales que realmente no milita o ha militado en algún partido. Andrés Manuel López Obrador tiene origen priista. En el sexenio de Carlos Salinas fue presidente del Comité Directivo del PRI en Tabasco. Ahora es de Morena. “El Bronco” también tiene origen priista. Hoy es “candidato independiente”. Ricardo Anaya y Margarita Zavala son panistas. Así es que Meade, aun cuando participó en las administraciones panistas de Fox y Calderón, y ahora con el PRI, no milita con ninguno de esos partidos. Sin embargo, carga con el descrédito que arrastran el PRI y los gobiernos panista y priista. En Sinaloa, el verdadero handicap que se presenta es el de evitar que la elección en el estado se contamine con la nacional. Saben los estrategas, los dirigentes del PRI, encabezados por Carlos Gandarilla, que existe el riesgo. Mientras que, los candidatos de la alianza PRI Verde y Panal en Sinaloa buscan que se les involucre en el golpeteo que se está dando nacionalmente, los de Morena, PT y PES ahí fincan sus esperanzas de crecimiento electoral.

De ahí la tranquilidad con la que anda el exrector Rubén Rocha Moya, candidato al Senado. Y quienes juegan en la alianza formada por el PAN, PRD, MC y PAS, quisieran también que no los alcance a salpicar el escándalo de lavado de dinero en el que se involucra a su candidato presidencial, Ricardo Anaya. Que por cierto, el diario El Español le acaba de asestar un golpe mortal al involucrarlo en una red de lavado de dinero en Europa con destino final México, en Ricardo Anaya. En la medida que la alianza PRI, Verde y Panal logren pintar su raya. En esa medida avanzarán electoralmente.

Sorpresa e incongruencia. El restaurante estaba medio lleno. Pero con los suficientes comensales que pasaron de la sorpresa a la indignación salpicada con un calificativo de incongruencia. La mesa que llamaba la atención estaba ocupada por dos exalcaldes. El panista Alejandro Higuera, ¿y quién creen? El desaforado Jorge Rodríguez Pasos. Para muchos de los testigos, el cuadro era inimaginable. Ver sentados en la misma mesa y charlando amigablemente a Higuera y Rodríguez Pasos no era algo normal. El tres veces alcalde descalificó, criticó hasta al cansancio y de golpeador de mujeres no bajaba a Rodríguez Pasos. Y este en campaña no se cansaba de insultar a Higuera...Y de acusarlo de todo. Pero hoy están unidos. Higuera irá de candidato a la alcaldía en la alianza del PAN, PRD, MC y PAS. Y Rodríguez Pasos será su compañero de fórmula. Irá de candidato a diputado local. Hoy los une un interés que para muchos no tiene explicación.

Otros lo califican de inmoral. Jamás los panistas que han apoyado a Higuera en las tres campañas por la alcaldía se hubieran imaginado verlo junto con Rodríguez Pasos. En el pecado podrían llevar la penitencia. A Higuera podría quedarle una pizca de decencia. Y no hacer ronda con misóginos. Porque su contraparte, la vergüenza y lo moral no están en su diccionario. El tres veces alcalde tendrá primero que convencer a los panistas para que voten por él por cuarta ocasión. Y sin importar con quién va de compañero. Y hay quienes ven imposible que eso ocurra. Habrá que verlo.