El virus seguirá allí

El día de ayer, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, denunció ante la Fiscalía General de la República al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray por supuestamente haber aceptado 100 millones de pesos de la empresa constructora Odebrecht para utilizar dichos recursos en la campaña presidencial del 2012.

Serán las autoridades las encargadas de darle curso a este asunto, el cual ya ha desbancado -al menos por el momento- a otros temas tan importantes para la agenda nacional, como el combate al coronavirus, que ha matado ya a 53 mil 929 mexicanos.

Por supuesto que si algo hace bien a la vida política de este país, y de cualquier otro, es un verdadero combate a la corrupción. Esta lucha no puede estar completa si se deja en la impunidad a quienes actuaron en contra de la ley en el pasado.

Es claro que México se ha caracterizado por tener una clase política que no ha llegado al poder para servir, sino para servirse con la cuchara grande. Eso tiene que cambiar, y en gran medida por ese cambio fue por lo que votó la gente. En gran parte fue también un voto de castigo, y se espera que los que llegaron no sigan en lo mismo.

El Gobierno debe dejar que las instituciones de justicia hagan su labor, sin injerencia. Aplicar la ley a quien hubiese sido un mal funcionario en el pasado es clave; también que dicha aplicación sea pareja, no selectiva. Además, que el Gobierno no se pierda, que no haga de todo esto un show mediático que lo distraiga del gran enemigo de nuestro tiempo: el coronavirus.