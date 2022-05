El zorro pegó duro

audima

Esos dos goles que le marcó el Atlas al Pachuca en el duelo de ida de la serie final del torneo mexicano de la primera división, en las encuestas de los programas deportivos ya lo colocan como el bicampeón de la presente temporada, pero para nuestro gusto y luego de ver el primer agarrón, creemos que los Tuzos también puede retacharles ese par de pepinos en su cancha este domingo.

Sí, el cuadro rojinegro está arañando el bicampeonato que lo colocaría como el tercer equipo en lograrlo desde que se instauraron los torneos cortos. Los otros dos son los Pumas de la UNAM y los panzas verdes de el León.

Sin embargo, el Atlas todavía no puede cantar victoria, pues ahora los Tuzos con el apoyo de sus aficionados, primero tratarán de emparejar el marcador global y luego ir en pos de la remontada, algo que le ha costado conseguir en las finales a su técnico Guillermo Almada.

Pero de que se espera un intenso choque, de eso no hay la menor duda, pues los dos protagonistas confirmaron que portan planteles muy sólidos y si el Atlas supo capitalizar su localía, ahora le toca hacer lo mismo a los Tuzos. Se valen las apuestas.

JUEGAZO. La atención de los millones de aficionados al fútbol en todo el mundo se centrará este sábado, en el agarrón final de la champions de Europa a cargo del Real Madrid de España y el Liverpool de Inglaterra.

Las opiniones de los analistas están muy divididas, pero dan como ligero favorito al once inglés, quién por cierto fue superado por los merengues en la final del 2018, año en el que los españoles se coronaron tricampeones y fue su último cetro hasta la fecha

Por lo tanto,. el partido tiene un mayor atractivo, ya que el Liverpool buscará cobrarse una dulce venganza y de paso levantar La Orejona.

Cabe mencionar que nos enteramos que hay un gran interés de los aficionados de Culiacán en presenciar tan excelente platillo, por lo que seguramente en todos lados donde exista una pantalla de televisión, la imagen, serán las acciones de la final de la Champions, el torneo de clubes más importante a nivel mundial.

Ya por la tarde-noche le tocará el turno a la selección nacional que se enfrenta en juego amistoso a su similar de Nigeria en la ciudad de Dallas en cuyo estadio ya se tiene asegurada la presencia de 70 mil aficionados, la mayoría mexicanos y ojalá que los jugadores los compensen con un buen espectáculo.

CORAJE. Es el que hicimos pasar a Francisco Páez presidente de la liga municipal Plus, ya que en días pasados comentamos que para que el cierre de su temporada fuera perfecto, le faltó una mejor premiación, pero lo que no sabíamos es que la causa es de que su presupuesto para eso le alcanzaba y de paso tuvieron que agregar un par de trofeos más que no estaban en el guión.

De tal manera que mi estimado Mafia Negra Páez nos disculpamos contigo por ese detalle y si sigues al frente de dicho circuito exige una mayor cantidad de lana a los equipos y no andes metiendo de tu bolsa.

REFLEXIÓN: Nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad, pero con frecuencia son también la fuente de nuestra fuerza.