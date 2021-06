Elecciones Ahome: Mingo Vázquez y Osuna se manifiestan en el Consejo Municipal

De la vista gorda. La indignación, la desilusión, el coraje, el miedo y el asombro todavía no se les va a muchos ahomenses por el control que tuvieron los grupos armados de la elección para elegir gobernador, alcalde, diputado federal y diputados locales. El reconocimiento del jefe de la policía, Carlos Rodríguez Ponce, de que fueron rebasados por los grupos armados el día de la jornada electoral, sólo reafirma los señalamientos que muchos hacen de que se trató de una “narcoelección”. El tema ya lo habían tocado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Sin embargo, ante los sinaloenses y, en particular, ante los ahomenses quedaron muy mal porque no es posible que sus gobiernos no hayan tomado las acciones necesarias para poner a salvo a los funcionarios de casillas y ciudadanos el domingo pasado. Algunos aseguran que todo estuvo acordado porque a Ahome llegaron elementos de la Guardia Nacional en horas de la tarde cuando el daño ya estaba hecho.

Un polvorín. El cómputo final de la elección para alcalde de Ahome inició paralelamente a la protesta del excandidato del Partido del Trabajo Domingo Mingo Vázquez y del PRI-PAN-PRD, Marco Antonio Osuna Moreno, en las afueras del Consejo Municipal Electoral. Mingo Vázquez y Osuna Moreno se agarraron de las manos ante sus seguidores para iniciar la lucha “por la dignidad de los ahomenses”, ya que condenaron la interferencia de los grupos armados en la elección y las múltiples irregularidades que se presentaron, como las amenazas y el robo de casillas. Están en un plantón. El detalle es que los dos dicen defender sus triunfos, lo que algunos vieron una inconsistencia en el planteamiento de su lucha porque los dos no pueden haber ganado. Es más, como que extraviaron la brújula: o piden el recuento del voto por voto o la anulación de la elección. Y parece que optaron por lo que el Consejo Municipal Electoral empezó ayer, que es el recuento del 62 por ciento de las casillas. ¿Y si el resultado favorece al morenista-pasista Gerardo Vargas que aparece adelante en los resultados del PREP? De seguro van a salir con la anulación de la elección. O sea, si les beneficia no hay problema por la actuación de los grupos armados, pero si no, entonces sí piden la cancelación de los resultados.

Confirmación. Por lo pronto, Vargas Landeros volvió a emitir un mensaje videograbado. En el fondo, tiene la misma intención que el que dirigió un día antes: esperar el resultado del cómputo final que, dice, va a confirmar su triunfo. En realidad, no son pocos los que consideran que una vez que se lleve a cabo el cómputo final y si los resultados le favorecen, ya no habrá marcha atrás porque los primeros que se van a oponer a la anulación son los consejeros electorales que están ciegos y sordos.

A la vista. Luego de su jornada laboral, empleados del Ayuntamiento de Ahome fueron trasladados al plantón en el Consejo Municipal Electoral. Esta es una más de las acciones que revelan que el alcalde Guillermo Billy Chapman estuvo a favor del promotor deportivo y en contra de Vargas Landeros. Es más, conforme pasan los días salen más datos de que no trabajó para Rubén Rocha Moya, virtual ganador de la gubernatura. Solo trabajaron para Mingo Vázquez y Ana Ayala y párenle de contar.

Ni un día más. No solo fue Chapman el que regresó como alcalde, sino también Cecilia Covarrubias como diputada local, que ganó la elección para su reelección. El apetito de poder y dinero no les permitió dejar que terminaran estos meses a los que entraron por ellos.

