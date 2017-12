Elecciones y predicciones 2018

Feliz Año a nuestros lectores; con los mejores deseos para 2018.

CONCLUYE 2017. Con altibajos, escándalos de corrupción, tanto a nivel estatal, como federal, y con un escenario económico y político desalentadores llegamos al final del 2017 y a la víspera del 2018; el próximo será año de convulsión y controversia política porque el PRI hará lo habido y por haber para conservar la Presidencia de la República, mientras sus oponentes harán todo por ganarle. En el primer arranque, AMLO sigue encabezando las encuestas con mayor intención de voto, Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC) le sigue en preferencias, mientras el PRI-Verde y Nueva Alianza siguen rezagados en el tercer sitio, las tendencias electorales les son adversas y se advierte poco probable un triunfo de José Antonio Meade.

Sin embargo, todo indica que la próxima será la “madre de todas las contiendas”, y que como nunca se verá la intervención del gobierno y al elección de estado; de hecho, los oponentes del PRI ven que la Ley de Seguridad Interior aprobada recientemente tiene como objetivo intimidar, desde hoy, la insurrección cívica y rechazo al gobierno, al preverse en dicha normativa la intervención del Ejército para inhibir y reprimir las protestas ciudadanas.

En otras palabras, lo que se cree es que el gobierno de Enrique Peña Nieto está preparando desde ahora un escenario de represión militar para el caso de que existan protestas postelectorales. ¿Será?

Lo que es real es que desde ya están “alineando” las piezas para hacer de la próxima contienda una elección de Estado, donde el gobierno federal utilice los programas sociales y los recursos públicos para canjearlos por votos, coordinando directamente desde la Presidencia de la República la campaña del PRI, derrochando dineros, maniobrando votos, electores y casillas. ¿ O no?

¿O qué lectura puede darse al hecho de que el Tribunal Federal Electoral haya acordado que es legal utilizar y regalar tarjetas con dinero o vales de despensa en la contienda electoral?, permitiéndoles hacer proselitismo con ellas. Eso es preparar una elección de Estado, con todas las triquiñuelas. ¿ O no?



EL RECUENTO DE MUERTOS SIGUE. En la tregua política por las fiestas decembrinas, la que no cesa es la violencia; ni en periodo navideño se respira paz, Sinaloa sigue en la espiral delictiva, al igual que varios estados del país, como el Estado de México, Guerrero, Veracruz, Baja California, entre otros. Los asaltos, sobre todo en estas fechas, están a la orden del día, sin que la policía se aparezca cuando acontecen, los homicidios continúan y ni se diga los feminicidios, aún con alerta de género la violencia contra mujeres sigue creciendo, y la impunidad también.

La Fiscalía sigue mostrándose incapaz de frenar la criminalidad y de castigar a los delincuentes, de poco o nada ha servido la reforma constitucional que le dotó de autonomía y más facultades, tampoco la militarización de mandos policiales ha dado los resultados esperados, menos aún ha servido la implementación del nuevo código único en materia penal. El estado en general se ve rebasado e incapaz para frenar la violencia y la impunidad; la narcocultura y narcoviolencia han crecido en varias comunidades, sobre todo en entidades como la nuestra, que tiene décadas con ese flagelo. ¿O no?

En el umbral del 2018, a Javier Valdez lo seguimos extrañando, y seguiremos exigiendo justicia por él y todos los crímenes.