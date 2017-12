Se va a escuchar como falta de respeto, pero ahí va: En que buen momento los adelantos tecnológicos han llegado a la decoración navideña. Desde este espacio va el agradecimiento a quienes lograron que las luces para el arbolito ya no lo dejen a uno todo aruñado, como aquellas de “piñita” que dominaron el mercado por décadas. Si al decorar el árbol de Navidad, Usted es de quienes reniega tratando de desenredar las extensiones de luces del año pasado, o aplicando el método de ensayo y error para encontrar cual es el foquito fundido que provoca que toda una serie no encienda, permítame decirle que si no conoció las luces de “piñita” no sabe lo que es tener razones para quejarse.A los predigitales nos tocó padecer unas extensiones cuyos foquitos estaban dentro de algo que buscaba semejar copos de nieve, los “copos”, por llamarle de alguna manera, eran de un plástico duro y con bordes que resultaban muy filosos, lo cual provocaba que se enredaran entre sí y que quien tratara de desenredarlos quedara como aruñado por un gato furioso.Pero el problema con las dichosas lucecitas apenas empezaba ahí. Una vez desenredadas podía ocurrir que alguna de las series no encendiera, lo cual llevaba a tener que armarse con paciencia, mucha paciencia, para proceder a quitar y reemplazar foquito por foquito hasta dar con el causante del apagón. El lío mayor ocurría cuando la causa de la falla no estaba en una, sino en dos o más luces fundidas. Emprender la tarea de reparar aquello más que paciencia y calma, exigía contar con sangre fría para no terminar lanzando el lío de cables directo a la basura. Esos episodios en que la paciencia era rebasada dieron lugar a escenas chuscas, porque las “piñitas” se enredaban en la ropa y en vez de ir a dar parar en el tiradero quedaban adheridos a la víctima provocando su ira mayúscula y las carcajadas ajenas.Hacerle al electricista navideño también implicaba cruzar los dedos para que la señora de la casa no tuviera la peregrina idea de querer que todas las luces fueran del mismo color. Si el arbolito de Fulanita estaba así, por qué el de ella no… y ahí estaba toda la familia quitando y poniendo foquitos para dar gusto y evitar una retahíla de reproches que se prolongaría hasta la siguiente Navidad, y hasta la otra, y a la otra de la otra, y así por generaciones. Sin embargo, ese no era el mayor problema, lo grave venía cuando, luego de enfrentar una lucha campal con la extensión para colocarla en el arbolito, con aire triunfal ponía el enchufe en el contacto y ¡oh-ho! en el proceso algo había salido mal y una parte se había fundido. A intentar todo de nuevo.Si con solo leer esos episodios se le hace cansado, ahora imagine lo que implicaba iluminar árboles de más de metro y medio, los balcones, las plantas del jardín. Aquello era una odisea. Las luces de “piñita” reinaron en el mercado por décadas. No sé si fue porque elaborarlas resultaba costoso o porque hubo quejas mundiales al respecto, el caso es que una temporada ya no aparecieron en el mercado. En su lugar salieron unos focos largos, lisitos, que igual que las otras se enredan con suma facilidad pero que al menos no arañan y son más fáciles de maniobrar. Gracias, tecnología.Gracias por leer estas líneas. Comentarios y demás por favor en [email protected] En Twitter en @MarisaPineda Que tenga una semana de mucha luz.