audima

“Lo que importa es la verdad.

No para qué vivo, sino para qué debiera vivir.

No puedo elegir. ¡Tontería! Siempre se puede elegir.

Uno elige siempre. Aunque no quiera. Vivir es elegir”

Max Aub

Quien elige pierde algo, solo no se pierde todo cuando se está dispuesto a no ganar todo, la vida en sociedad nos propone la suma de ideas. La democracia nació en Atenas en el siglo VI antes de Cristo y después del siglo III d.C. quedó en letargo, la democracia moderna tiene poco más de dos siglos y se ha consolidado en esta parte del mundo. México es una República. Tres poderes que deben perfeccionarse en la división para mantener el equilibrio de gobierno.

Es domingo se discute en el Congreso –Poder Legislativo- la Reforma Eléctrica. Interviene el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, bueno para los negocios dicen, a su lado, por los minutos que consideraron suficientes, un muñeco que representa al presidente –Poder Ejecutivo-, así las cosas. He escuchado los posicionamientos de los grupos parlamentarios. El tema es un parteaguas en la relación de los partidos y perfila las fuerzas que competirán por el gobierno en 2024.

Actuar fuera de tiempo es un vicio que debe evitarse al gobernar. México no es el mismo de hace 80 años, del siglo XX al siglo XXI hay elementos que la modernidad incorpora y que la realidad obliga a observar y atender.

En la Cámara de los Diputados y las Diputadas, 1938 está escrito en carteles, los nombres de Lázaro Cárdenas y López Mateos se pronuncian, evocan un México de ocho décadas atrás. Parece ficción, no lo es. Los programas sociales son estandarte, no para resolver pobreza, el gobierno no quiere resolverla, ahí la paradoja. Inegi dio la cifra, la fórmula de combate que anuncian las políticas públicas no funciona.

La expresión “traición a la patria” se pronuncia como santo y seña de la negativa a la reforma. La división continúa, el presidente le apuesta a la fragmentación, al encono y al odio entre las y los mexicanos. Triste es reconocerlo.

No sé si habitaré el futuro. Estos días, como ustedes, pude convivir con parte de la familia, en lo más cercano, al menos pude contar veinte entre niños, niñas, adolescentes. Quiero que habiten el futuro, que tengan un país seguro, con empleo, instituciones educativas y de salud con calidad y asequibles. Quiero un estado real de bienestar para ellos y ellas. Que sean libres, gozosos, entusiastas. La felicidad no es un concepto ocioso o romántico, es una condición que el Estado debe asegurarse proveer a los habitantes, cuidar que así suceda.

Por eso, solo por eso, la política importa y uno debe elegir de qué lado está y luchar por los equilibrios. Nadie debe ganar todo y nadie debe perder todo. La oposición importa, construimos democracia para pensar distinto y coexistir sin miedo. Razón de ser suficiente para no usar la palabra traición solo porque no se piensa igual. Quiero un presidente que no enfrente entre sí a las y los mexicanos, ¿será mucho pedir?

Posdata.– Topolobampo seguirá siendo a pesar de su geografía, historia y gobiernos. Viene de antes y va más lejos.