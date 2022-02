Elegir las batallas. Tener sabiduría a la hora de escoger un objetivo

audima

En abril del año pasado, una de mis hijas se presentó a una prueba para saber si quedaba dentro de un equipo deportivo de selección. La decisión se tardó porque coincidió entre oleadas del Covid-19 y la entrenadora decidió dejar pasar tiempo.

Cuando retomó el tema de la selección, me confesó que mi hija no había pasado la prueba en aquel momento pero que por mi interés le daría otra oportunidad y la observaría durante una semana. Al término de ese tiempo me propuso ponerla a prueba durante un mes más.

Ya van cinco meses desde que entró y lo que la entrenadora pida hacemos lo posible por cumplir, ya sean materiales, uniformes, temas de disciplina o de práctica. Si requiere de mi presencia, asisto. Cualquier observación o sugerencia, las comento con mi hija para trabajar en eso y mejorar. Mi intención es que la entrenadora tenga la confianza de que existe el apoyo en casa.

Pero en múltiples ocasiones hizo hincapié en características propias de mi hija, principalmente la falta aparente de concentración, aunque no de aprendizaje. Es una niña que pareciera que no presta atención pero absorbe de otra manera la información, logra entenderla y procesarla. A la instructora le es retador pues estamos acostumbrados a una conducta más tradicional.

Al ser una preparadora de atletas de alto rendimiento, busca elementos que cumplan con un perfil para una carga de entrenamiento muy específica, de invertir muchas horas para tener, precisamente, una selección.

Entonces entendí que por más que me esfuerce como madre, por más que a mi hija le guste esa disciplina, si no cuenta con los elementos que la entrenadora busca para su equipo, no podrá formar parte de ese grupo.

Pudiera quejarme de la decisión que toma la entrenadora pero entiendo que para ciertas actividades se necesitan ciertas características. Hay habilidades que se desarrollan con la práctica pero hay otras que necesitan maduración, y eso solo con el tiempo.

Puedo insistir más en el entrenamiento, que continúe con sus prácticas, que presente nuevamente la prueba, pero si en este tiempo no ha logrado ver el potencial por más que persista, la decisión será la misma.

Es por eso que debemos elegir las batallas, identificar dónde vale la pena poner toda la energía para cumplir lo que nos proponemos, pero siempre teniendo los pies en la tierra. El que no sea aceptada solo significa que no cumple con los requisitos de esa escuela de formación, porque ni siquiera se hace referencia a que no sea apta para esa disciplina, por lo que la búsqueda de otra escuela comienza.

Así es como comprendí la importancia de elegir las batallas, de tener sabiduría a la hora de elegir un objetivo para que toda la energía se canalice en algo real, en algo alcanzable sin truncar sueños, solo replanteando objetivos.