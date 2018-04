Elemental para debatir y ser buen candidato

Para participar de manera seria y con argumentos en cualquier debate, es necesario estar preparados en cuestiones técnicas, contar con datos duros sobre temas esenciales de índole social, económica y política, así como manejar estos elementos con suficiente destreza, objetividad y sentido crítico. También para ello resulta necesario administrar con esmero y cuidado toda índole de emociones, especialmente ante circunstancias o situaciones adversas que se involucre de manera negativa a alguno de los contendientes del mismo, con el propósito de replicar con vehemencia, ecuanimidad y argumentos convincentes a determinada crítica o alusión personal que se formule en el contexto de determinada contienda o discusión pública llamada debate. Más de aquel de corte electoral, en el que es necesario que las cosas y los argumentos se digan con un lenguaje común para que la ciudadanía tenga clara comprensión de lo que postula uno y otro en una contienda política, con el propósito de que el electorado decida en conciencia, y según su situación particular y sus expectativas.De tal manera que un candidato ha de estar lo suficientemente preparado para convencer a la ciudadanía. Ello es necesario también en sus recorridos por la geografía que le corresponde para conquistar el sufragio.Así que fungir como candidato no es una tarea fácil, sino compleja. Ante lo cual, además, debe contar con un buen equipo de asesores, y que estos también estén bien preparados y sean creativos e innovadores, a fin de que le proporcionen al candidato propuestas realistas y creíbles, y que además puedan ser realizables financiera y materialmente, para que en un futuro, ya en el poder, el gobernante y su partido, no sea tan vulnerable como le está sucediendo al régimen actual encabezado por Enrique Peña Nieto y a quienes apoyaron en su momento las famosas reformas estructurales en materia energética, hacendaria y educativa, principalmente.Debe ser no cualquier equipo, sino uno profesional coordinado por alguien que tenga una amplia cultura y basto conocimiento, no por “asesores” aficionados que solo se limiten a “endulzar” oídos y desempeñar papeles de aduladores, como suele suceder muy a menudo.De modo tal que los candidatos, al no ser bien preparados, por lo general expresan muchas ocurrencias, frivolidades y hasta disparates.Por esas y otras elementales razones, se colige que no es cualquier cosa ser un buen candidato y saber debatir. Para ello se requiere una vasta preparación y un buen equipo de asesores, a fin de llevarle al electorado propuestas claras, precisas y realizables técnica y materialmente. No solo expresarse con demagogia y explotar las necesidades del pueblo, aunque de antemano sepan que no cumplirán lo que prometen.